12星座「戀愛年齡」低到高排行榜 金牛像小嬰兒、這星座談感情就心急如焚
碰到感情事，每個人的應對方式不同。有些人是天生的情場高手，也有的人不管經驗再多，仍不懂得要領。日本網站「占TV」近來就將名次由低至高，排行十二星座的「戀愛年齡」成熟與否。
第12名 射手座
射手可說是戀愛的最上級者，很能充分享受感情中的樂趣。
第11名 水瓶座
水瓶是綻放光彩的戀愛職人，能包容任何形式的愛。
第10名 雙魚座
雙魚在感情中意外地成熟，很多事情其實都了然於心。
第9名 天蠍座
天蠍屬於熟知戀愛的酸甜苦辣，經驗老到的類型。
第8名 雙子座
雙子雖然年輕時比較生澀，但會隨著年齡和經驗慢慢變得成熟。
第7名 巨蟹座
巨蟹的戀愛年齡會和同伴一起增長。如果是純男校、女校出身，或許就可能受到影響。
第6名 天秤座
天秤在青春時享受了戀愛的歡欣，但也把戀愛跟結婚分得很清楚。
第5名 牡羊座
牡羊儘管對異性充滿好奇，技巧方面卻有待加強。
第4名 獅子座
獅子喜歡自稱是戀愛達人，多少有些言過其實。
第3名 處女座
處女在情場中，可說和還在學走路的孩子差不多。不夠成熟的他們，對很多事物都充滿著浪漫的想像。因此在實際交往的過程中，他們往往容易有失望的情緒。不過正因為心態夠年輕，即使受到挫折，也能夠再站起來。
第2名 金牛座
金牛平常看似性格成熟，但在情場裡卻像個小嬰兒一樣，很容易就會被對方帶走節奏。處於熱戀中的金牛，對另一半總是百依百順的，一心只希望能夠好好照顧對方，討對方的開心。
第1名 魔羯座
魔羯自律心強、品格端正，平時舉動就像是個模範生。但在感情當中，他們卻缺乏耐心，什麼事都顯得心急如焚，無法好好控制住自己的戀愛心情。面對重視尊嚴的魔羯，另一半在相處時，得好好包容這一點。
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