快訊

消滅哈瑪斯巢穴？以色列攻擊希法醫院 已埋200人屍體

沒有陳時中！民進黨不分區立委出爐 12席安全名單女藝人入列

公婆贊助5萬！人妻同意「加入蜜月行」 後續發展超崩潰

12星座「戀愛年齡」低到高排行榜 金牛像小嬰兒、這星座談感情就心急如焚

聯合新聞網／ 綜合報導
透過分析，瞭解不同星座的戀愛年齡高低。圖片來源／ingimage
透過分析，瞭解不同星座的戀愛年齡高低。圖片來源／ingimage

碰到感情事，每個人的應對方式不同。有些人是天生的情場高手，也有的人不管經驗再多，仍不懂得要領。日本網站「占TV」近來就將名次由低至高，排行十二星座的「戀愛年齡」成熟與否。

第12名 射手座

射手可說是戀愛的最上級者，很能充分享受感情中的樂趣。

第11名 水瓶座

水瓶是綻放光彩的戀愛職人，能包容任何形式的愛。

第10名 雙魚座

雙魚在感情中意外地成熟，很多事情其實都了然於心。

第9名 天蠍座

天蠍屬於熟知戀愛的酸甜苦辣，經驗老到的類型。

第8名 雙子座

雙子雖然年輕時比較生澀，但會隨著年齡和經驗慢慢變得成熟。

第7名 巨蟹座

巨蟹的戀愛年齡會和同伴一起增長。如果是純男校、女校出身，或許就可能受到影響。

第6名 天秤座

天秤在青春時享受了戀愛的歡欣，但也把戀愛跟結婚分得很清楚。

第5名 牡羊座

牡羊儘管對異性充滿好奇，技巧方面卻有待加強。

第4名 獅子座

獅子喜歡自稱是戀愛達人，多少有些言過其實。

第3名 處女座

處女在情場中，可說和還在學走路的孩子差不多。不夠成熟的他們，對很多事物都充滿著浪漫的想像。因此在實際交往的過程中，他們往往容易有失望的情緒。不過正因為心態夠年輕，即使受到挫折，也能夠再站起來。

第2名 金牛座

金牛平常看似性格成熟，但在情場裡卻像個小嬰兒一樣，很容易就會被對方帶走節奏。處於熱戀中的金牛，對另一半總是百依百順的，一心只希望能夠好好照顧對方，討對方的開心。

第1名 魔羯座

魔羯自律心強、品格端正，平時舉動就像是個模範生。但在感情當中，他們卻缺乏耐心，什麼事都顯得心急如焚，無法好好控制住自己的戀愛心情。面對重視尊嚴的魔羯，另一半在相處時，得好好包容這一點。

結婚 星座

延伸閱讀

智商情商雙高「4星座」！天蠍八面玲瓏、這星座天生王者

3星座最愛裝堅強！處女易內耗求關心 他怕被看不起自己偷哭

有仇必報！傲嬌腹黑三星座 天蠍不意外、獅子愛面子、這星座天生高冷臉

11月下旬運勢大爆發！3星座事業鹹魚翻身、數錢數到手軟

相關新聞

12星座「戀愛年齡」低到高排行榜 金牛像小嬰兒、這星座談感情就心急如焚

碰到感情事，每個人的應對方是不同。有些人是天生的情場高手，也有的人不管經驗再多，仍不懂得要領。日本網站「占TV」近來就將名次由低至高，排行十二星座的「戀愛年齡」成熟與否。

超敷衍3星座！水瓶毫不在乎、處女做不到就想逃、這星座隨口亂講「說話不算話」

有時候人們對某些事情不感興趣，或是不想深入了解，或是想要換話題或逃離現場，又不想直接拒絕撕破臉，就會敷衍別人，命理網站旺好運分享「這些星座就是很愛敷衍」，快看看有你嗎？

鴻運當頭！「4生肖」年底前財運爆發 羊回報翻倍增長、牛偏財運來送喜

歷經了十個多月的艱苦奮鬥，現在很多人都進入一年中最後的衝刺階段，以期待能過一個熱鬧的豐收年。以下這四個生肖，或許是受財神眷顧，或許是因為過去的努力終於得到了回報，他們在年底都將「錢」途坦蕩，鴻運當頭！

農曆十月生肖總運預測：屬牛感情有喜、屬馬投資運爆發

踏入農曆十月（國曆2023/11/13～2023/12/12），大家是否覺得涼爽的秋風正在替人間揭開一段新的運程篇章呢？這個月份的十二個生肖將會有怎樣的驚喜與挑戰，就讓我們跟隨著科技紫微網一起來看看，探索命運的秘密吧！

星座關係指數(下)／身邊有天蠍...水瓶兩個世界、雙魚靈魂伴侶

你身邊有天蠍座嗎，FB粉絲70萬的人氣插畫家星座小熊攜手暢銷星座書作家曾新惠，兩大星座專家以淺顯而詳實的解說，講述天蠍座人的個性特質以及與各星座之間的相互關係圖文。想知道各星座和天蠍之間的關係指數嗎？想搞懂天蠍的你，絕對不能錯過。

11月下旬運勢大爆發！3星座事業鹹魚翻身、數錢數到手軟

11月已經過去一半，根據《搜狐網》指出，下半月有3星座運勢如彗星般狂飆，不僅事業能鹹魚翻身，還能賺得萬貫家財，開啟人生新篇章，在運勢的巔峰上綻放光芒！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。