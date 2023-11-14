農曆10月運勢(上)／兔雞怕車關、豬人紅是非多、2生肖可能破財

湯鎮瑋老師分享影片「農曆十月，十二生肖月運勢，牛、兔、蛇、馬、雞、豬要注意⚠️」，這裡農曆十月是指命理學上的，從國曆11月8日到12月7日，也就是地支的亥月。亥月是驛馬的月份，要多注意交通、驛馬奔波、意外血光這類的問題。另外，驛馬月份，也會容易感覺到勞碌。

▎屬牛 奔波月注意身體

2024年牛偏沖太歲，越接近年底交接2024時，太歲力量會更明顯，會讓你覺得心累、人也累，所以做事更要謹慎。屬牛的人會覺得自己很累，事倍功半，必須更辛苦耕耘、投入，才會有比較對等的回報。

屬牛有「驛馬星」，事業家庭兩頭奔忙，有可能到異地出差，甚至有可能換工作、搬家，特別勞碌。建議勞累之餘，要多照顧自己身心狀態，當心舊疾復發，長輩千萬不要爬高爬低，別太逞強，也不要把責任都攬身上，請多多團隊合作，把工作交辦出去，學著放心、放下責任。本月可以多發心、發願、多休息。

想要開運，屬牛的幸運色是紅色、粉紅色，可以配戴紅水晶、粉水晶、血珀，可以多穿紅色衣服，「一紅擋九災」，可以多拜關公，尤其是拿書的文關公求智慧。

▎屬兔 注意車關、血光災

有一顆「白虎星」，也是要多注意車關、意外血光、刀傷，或是疾病需要開刀。這個月可以去捐血，化解血光之災，如果居家附近有施工動到地氣，也會影響到運氣，可以面對施工的方位，放上九宮八卦鏡去化煞除障，持盈保泰。

本月人紅是非多，會有人在背後指指點點，或是自己出包被人落井下石、趁虛而入。本月相對辛苦，做事情要多小心警惕，如果你沒有做錯事情，卻有人道是非，那就是別人幫你消業障。如果你真的有做錯事情，就接受批評，好好懺悔，會大事化小，小事化無的狀態，也贏得信任。

想要開運，可以配戴黑色、藍色的飾品，像是黑曜石、翁珀，可以穿黑色的、藍色衣服。本月可以拜綠度母，那是觀世音菩薩慈悲眼淚的化現。也可以念觀世音菩薩的佛號或心咒都。

▎屬蛇 當心破財、別有貪念

要保管好錢財，因為有一顆「大耗星」入座，代表有破財跡象，也不要亂投資亂買。這個月對錢財的掌控要多注意，不要有貪念，或借錢給別人容易破財。

本月是驛馬月份，注意車關問題，可能有罰單、車損，或是需要買車。如果有簽約合作案，一定要特別謹慎，凡是覺得這個訂單十拿九穩，要更加小心，越穩的、越放心的事情，越要多當心，有點波折反而是好事。

本月蛇有點勞碌命，建議不要讓自己太安逸，可以多磨練心性、耐心。本月容易覺得身心靈俱疲，和同事、長官、長輩溝通上會有點問題，本月修練耐心很重要。

想要開運，可以多穿綠色，可以拜文昌帝君或文殊菩薩，本月很需要智慧，可以配戴綠珀、綠幽靈、綠髪晶。

▎屬馬 多聽女性建言

和屬蛇的人一樣都有破財跡象，本月容易掉東西，也要注意壓力型的消費，可能會有罰單，本月買東西要量力而為，

本月有「月德星」，也有很多貴人，可以多聽女性長輩、女性長官，女性家人的建議，不要覺得她們囉嗦，「月德星」入座，代表身邊的女性對你有幫助，建議多聽聽忠言逆耳的話。

本月盡可能不要參加喪禮或醫院探病，如果非去不可身上可以帶九宮八卦，可以化解磁場干擾。

想要開運，可以多穿紅色、粉紅色系的衣服，配戴血魄、紅水晶、紅瑪瑙、硃砂都可以幫助磁場提升。可以去拜拿刀的關公，化解小人劫財的問題。

▎屬雞 多曬太陽多多旅遊

「驛馬星」要注意車關，連走路也要小心。雞正沖太歲，越接近年底會覺得很累，事情很多處理不完，有種一波三折的感覺。要住家人和自己的健康，有可能會面臨家庭、事業上的共業，可能一個人出事，全家人都需要承擔責任。職場上可能是公司大環境不好、同事擺爛，可能需要承擔後果。

本月會感受到一些無常，心情壓力大，建議有問題多商量，不要自己內心小劇場。最好的開運法就是多曬太陽、多旅遊，出去玩一下轉換心情，沒空的話可以泡澡除掉穢氣。

想要開運，可以多穿黃色系衣服，咖啡色、黃色、駝色衣服，配戴金珀、蜜蠟、黃水晶、金珀，都可以幫助在財運、事業，可以多拜土地公，大事化小、小事化無。

▎屬豬 當心刀光劍影

本月是可以發揮能力的月份，情緒上會有點壓力，也會讓你覺得責任變重、負擔變大。有壓力可能是好事情，可能會成為你成長的助力，不要鬧情緒，也不要找自己麻煩，要好好發揮專業，廣結善緣，會得到更多掌聲和機會。

本月屬豬的人在家或是工作領域，可能會覺得事情很多，要知道此時種下好的種子，會讓你發光發熱。如果家裡或工作環境，最近有人在施工動土，可以放九宮八卦鏡，制煞轉禍為福。

本月要擔心人紅是非多，正面負面的聲音都有，要管理好身口意，就不怕別人指指點點，自己心安理得就不怕半夜鬼敲門。使用刀子、金屬器具要多注意安全，當心刀光劍影的血光災。

想開運，可以多穿金戴銀，可以戴白色、金色、銀色飾品，可以增加光芒貴氣。可以多拜觀音菩薩。

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