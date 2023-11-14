媳婦外公過世...婆婆「怕煞到」不准帶孫去祭拜 ！網：錯過機會教育

小孩不能去祭拜亡故的親人嗎？有位網友說大嫂外公日前過世，大嫂想帶小孩去送一送阿祖，但她媽(也就是婆婆)卻擔心孫子「會被煞到」拒絕，連大哥也贊同媽媽的說法，讓人傻眼。

原po在臉書社團毒姑九賤婆媳討論區發文，稱平常雖然和大嫂不合，但老媽不讓孫子去送阿祖，身為小姑的她也實在看不下去，「直系血親不能去送那也太扯了吧！」原po稱媽媽表示，到時候小孩怎麼了，要大嫂自行負責，別把大哥也牽扯下去。原po問該怎麼辦才好？

網友一面倒勸，「當然是直接念醒自己的媽媽，親外公耶，有什麼不能去的？怕煞到，一堆方法可以防煞」、「這時就應不計前嫌站出來主持正義，把毒菇的形象變成香菇」、「直接跟自己媽說所以以後大嫂小孩不用拜妳？」、「這個時候如果可以幫忙說話，大嫂以後會感謝妳的」。

也有人有經驗，「有遇過，媳婦的家人走了，婆家人擔心『會煞到』，但是婆家人走了，我小孩有去，完全沒有提『會煞到』這點」、「我懷孕八個月時，也有去送外公（肚子綁紅布條），除了跪爬沒參與，其餘祭拜過程都全程參與，婆家也支持」、「這是家人一定要去送送他，也是給小朋友很好的教育機會」。也有人認為喪禮的確有考量，「要看小孩幾歲，有時候喪禮時候特別忙，還要顧著小孩確實不方便」。

也有人認為寧可信其有，「孩子還小天靈蓋未合，往往容易跟喪氣沖煞到，從古至今都有人發生類似沖煞的事情，懂習俗的人都會避開」、「有時真的就是這麼玄，所以妳媽媽應該是真的為了孩子好，只是表達方式讓人不舒服」、「小孩如果還小，真的有煞到的可能，如果妳侄子的八字有偏陰的話，更可能會煞到」、「其實還是要看小朋友體質啦！我女兒還小時算是蠻容易被煞到的，所以醫院或一些比較特殊的場所，我都盡量不帶她去」。

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