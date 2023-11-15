星座關係指數(下)／身邊有天蠍...水瓶兩個世界、雙魚靈魂伴侶

你身邊有天蠍座嗎，FB粉絲70萬的人氣插畫家星座小熊攜手暢銷星座書作家曾新惠，兩大星座專家以淺顯而詳實的解說，講述天蠍座人的個性特質以及與各星座之間的相互關係圖文。想知道各星座和天蠍之間的關係指數嗎？想搞懂天蠍的你，絕對不能錯過。

天蠍 vs 天秤

關係指數／★★★ 特調滋味／甜中帶苦 祕密武器／各退一步

基本上，天蠍和天秤並沒有什麼大衝突，頂多天蠍覺得天秤不需要為了求圓融而配合每一個人，或不應該為了貪圖快速享受而逃避責任，而天秤則對於天蠍老是裝神祕、裝冷酷的習性頗不適應，簡單說來，天蠍和天秤彼此間的互動並不親密，也不致於有太大的問題，始終處於一種你不犯我、我不犯你淡然的狀態。

如何調出兩人的美味關係？

一個是急性子，一個是慢郎中，兩人的關係並非絕對的對立，相互干擾與相互協助的部份也不大，就像曾經打過照面，但彼此不熟，只是各自過著生活的鄰居。既然雙方之間有本質的差異，就要學著尊重對方的想法和做法，一方不可強勢的要求，另一方也不需以弱勢自居，否則久了一定會爆發難以想像的問題，倒不如平時就建立平等的觀念，自然就可相安無事地繼續相處下去。

天蠍 vs 天蠍

關係指數／★★★★★ 特調滋味／香辣夠味

當天蠍遇到另一個天蠍，會有一種濃烈的歸屬感，因為一般人總是不敢靠近天蠍，或是經常誤解天蠍的意思，讓天蠍覺得知音難覓。但是，與同樣專注堅毅的天蠍相處就舒服自在多了，不必費唇舌解釋、不需花力氣引導，只要一個眼神、一個直覺、一個默契，就能充分瞭解對方的意念。有時，兩人也會因為爭執而以毒螫互攻，拚得你死我活，但其實這只是天蠍特有的溝通模式，對深摯情誼毫無影響。

如何調出兩人的美味關係？

你有的，對方也有，你缺的，對方也缺，兩個人就好像照鏡子一樣。感情好的時候麻吉得不得了，但是一言不和、起衝突時，嚴重性也會甚於其他人。其實，彼此對對方的心情是惺惺相惜的，不僅相互欣賞優點，也會為對方的弱點擔心，那麼，何不勇敢地表達出自己心裡真正的心意呢！兩人應該經常交換生活心得，多給予對方鼓勵，要說氣話之前先冷靜一會兒再溝通，即可避免無謂的爭端。

天蠍vs 射手

關係指數／★★★ 特調滋味／平淡無奇 祕密武器／各司其職

天蠍和射手的個性很不一樣，但組合之後竟產生了微妙的變化，也就是說，當事事小心的天蠍遇到神經大條的射手時，會自然地慢慢卸下心防，因為天蠍發現射手原來是一個樂觀直率的浪人，既不牽涉利益，也不用心機，相處的感覺特別輕鬆愉快，而射手也樂於和天蠍保持友好關係， 兩人雖不易成為生死之交，但互動起來應不會有太大障礙。

如何調出兩人的美味關係？

對方的長處是自己缺乏而且羨慕的，對方的短處是自己獨有而且有能力幫助對方改善的，彼此的關係就好像優缺點互補的組合。剛開始相處時，可能因為性格的差異而有所保留或顯得尷尬， 但只要一方願意先卸下防衛的面具，拿出具體的誠意來，兩人之間立刻多了一座用溫暖和真誠造成的友誼橋樑，從此相輔相成、愉快融洽。

天蠍vs 摩羯

關係指數／★★★ 特調滋味／甜中帶苦 祕密武器／各退一步

天蠍的冷是深沉的，摩羯的冷是嚴峻的，兩人都屬於冷派人物，與人相處時不苟言笑，自我獨處時謹守規則，絲毫不放鬆，皆是自律甚嚴的人。對於大多數人來說，天蠍和摩羯都算是難相處的人，但彼此對對方的觀感卻不是如此，天蠍覺得摩羯認真勤奮，堪稱眾人的楷模，摩羯認為天蠍堅定專注，是一個可敬的對手，雖然雙方還不到互相吹捧的地步，但相互欣賞是明顯可見的。

不過，有原則的人標準都比較嚴苛、脾氣也不可能太溫和，所以，當天蠍出現情緒化的表現時，摩羯必須學會冷處理，而當摩羯變得固執難搞時，天蠍最好試著退一步海濶天空，才不致於破壞原本的契合度，鬧到兩敗俱傷。

如何調出兩人的美味關係？

從外表看來，兩人喜歡的事物和行事的風格似乎不完全相同，但若仔細研究分析，就會發現根本是殊途同歸的同路人。兩人不但有著極大部份的相似特質，而且還有共同的習性和興趣，如果能時常彼此分憂、分擔、分享，便可讓原有的優點發揮得淋漓盡致，且對於增長見識和改善缺點亦有莫大助益。

天蠍vs 水瓶

關係指數／★★ 特調滋味／甜鹹不調 祕密武器／相互包容

天蠍覺得水瓶做任何事都不投入，不僅自命清高、自以為是，還常常破壞遊戲規則，不信守承諾，而水瓶則認為天蠍愛玩權謀、不夠坦蕩，掌控欲和嫉妒心超乎一般人想像的強烈，讓人有喘不過氣來的壓迫感。天蠍和水瓶既無法理解對方的想法，也不願給對方機會，兩人若想取得共識、和平相處，似乎有許多障礙等著被克服。

如何調出兩人的美味關係？

一個要往東，另一個就想往西，一個覺得美妙開心，另一個就嗤之以鼻，兩人來自不同的世界，話不投機、水火不容，不管從哪個角度切入都無法找到共同點，若硬要湊在一起，只會消耗彼此的時間和精力，並留下一堆歇斯底里的怨言。倒不如學著尊重對方，你走你的陽關道，我過我的獨木橋，不強求，也不期待，彼此會過得更快樂。

天蠍vs 雙魚

關係指數／★★★★★ 特調滋味／鮮甜入味 祕密武器／相輔相成

天蠍是陰暗，雙魚是陰柔，都有陰沉的一面，所以兩人的頻率可以調到同一個頻道，相互磨合搭配，合作無間。有時，當天蠍身陷低潮，需要他人鼓勵，雙魚努力扮演心靈導師的角色，讓天蠍可以在最短的時間內加滿油，繼續往目標前進，偶爾，當雙魚心情沮喪，天蠍則成為堅強後盾，全力作好強力的支撐，讓雙魚可以勇敢面對困境，越顯茁壯，因此，兩人的情誼總是能自自然然、長長久久。

如何調出兩人的美味關係？

兩人的契合度是百分百，一方只要眨眨眼，另一方就知道意思，是靈魂伴侶，也是精神支柱，更是可以同甘苦共患難的知心好友，不必多說就能心領神會，無論在一起做什麼都覺得開心自在，而且理念和價值觀一致，即使偶爾發生意見分歧的狀況，也很快就能取得共識，並尋得解決之道， 互動關係十分完美。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：天蠍座外冷內熱狠角色》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)