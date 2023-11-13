財富自由看這次！威力彩頭彩飆8.2億「4星座、4生肖財運噴發」幸運時辰曝光

威力彩上期頭獎未開出，連摃12期，剛好遇上台彩感恩加碼活動今天(13日)登場，威力彩頭獎直接加碼2億元，台彩預估本期威力彩累積獎金上看8億2千萬元。清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書指出有4個星座和4個生肖「財運大旺」，若是命中有福報再搭配老師所說，很有機會可以奪下大獎。

Top4：天秤座

11月13日金星旋轉移入天秤座的本命元辰宮位，顯示天秤座財水充沛，財富能量旺到爆表，金星也為桃花穴位，建議下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。

Top3：巨蟹座

11月13日太陽移入巨蟹座的五宮偏財宮位，並且與五宮的水象能量結合，顯示11月13日巨蟹座偏財宮能一飛沖天，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大鈔，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。

Top2：獅子座

11月13日太陽加快移入獅子座的家庭長輩宮位，並且進入四宮與水象元素結合，顯示今日你可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能藉由家人的財運來引進自身財氣。

Top1：天蠍座

11月13日太陽與火星加速移入天蠍座本命宮並且在元辰位上發光發熱，兩星互相照耀天蠍座的財寶庫，小孟老師建議，下注前打開手機觀看火紅色的火燄，或紅色的彩油再去下注，藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。

好運生肖

此外，小孟老師表示，13日好運生肖還有雞、馬、鼠、蛇。

幸運時辰：

13：00-15：00以及19：00-20：00。

財運方位：

財神位在西南方，建議可尋找住家或辦公室西南方的投注站下注會更有財運，說不定億萬富翁就是你！