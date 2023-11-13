唐綺陽星座運勢週報：雙魚職場遇勁敵壓力大 巨蟹感情不對快斷捨離

星象影響：日金45度、日火合天蠍、木金水有相位

日金45度，努力工作或人際關係好的人，有好事降臨，挑選對的合作對象，能感受到好處。日火合天蠍，眾人渴望改變、想要賺大錢，嘗試新的理財方式，星盤有星在19-25度者，對於這股能量感受最為強烈；與天王對分，自己想要嘗試改變，或因應外界驟變，打破既有的觀念去做改變。木金水有相位，貴人來自出其不意之處，不要輕易放過任何機會。

12星座個別運勢：

雙子：職場當心健忘及怠忽出糗，感情上記得履行承諾

巨蟹：發現不對勁盡早斷捨離，情感問題可能來自前任

處女：工作事必躬親記得休息，付出太多當心寵壞對方

雙魚：事業上遇勁敵壓力大，別忽視默默付出的另一半

金牛：商務往來走務實路線，戀情方面仍在萌芽階段

獅子：用自信心面對工作中的挫折，有職場戀情機會

天蠍：事業付出有明顯收穫，重視與對象的價值觀相符

水瓶：工作上接受他人幫助別逞強，感情上備受照顧

牡羊：工作有女性貴人幫助，戀情方面避免脾氣用事

天秤：事務穩紮穩打步上軌道，對另一半別控制過度

射手：職場遇有想法的男性貴人，與機靈型桃花來電

魔羯：事業上的抉擇是轉機，感情觀念受舊情人影響

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