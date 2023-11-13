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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「感應力敏銳」：能累積大量財富

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人放棄原本的安排規劃，用時間和勞力獲得豐厚收益，有人則是感應力特別敏銳，在投資市場中，不斷累積財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬豬

餐飲服務人員在本周會有加班或是代班的情形，這些臨時狀況讓你的生活產生巨大變動，可需要放棄原本的安排規劃，但卻夠用時間和勞力獲得豐厚收益，雖然過程難免會辛苦，缺少休息時間，但是一切的付出都不會讓你白費，能夠讓你獲得該有的報酬。

第四名：血型B型+生肖屬龍

開店作生意的人，本周的財運很不錯，尤其是販售五金雜貨，或是生活用品的店家，這段時間會莫名其妙的生意上揚，許多客人對於高價位的商品特別感興趣，你可以用耐心多加解說，提供最適合的建議，如果可以配合活動贈送些小商品，生意絕對會令你滿意。

第三名：血型AB型+生肖屬牛

如果是約聘人員，例如公家單位或是教師等，本周將有可能改變你的一生，隨著過去認真努力的付出，你的好表現，許多人都看在眼裡，現在將有一個難得的機會能夠讓你轉正，千萬不要錯過，請一定要好好把握，燃燒自己的動力，努力爭取成為正職人員，升職加薪就能輕易達成。

第二名：血型AB型+生肖屬狗

業務人員在本周將會先苦後甘，你會遇到難以溝通的客戶，往往無法達成共識，或是登門拜訪卻不見人影，讓你萌生退意，想要放棄，但是業務精神就是打死不退，你要好好整理自己的情緒，堅定意志，持續努力，慢慢就能打動對方的心，讓你簽下大單，在業績上大賺一筆。

第一名：血型A型+生肖屬羊

本周對於投資理財的人來說，將能有如鷹眼般發現豐美的獵物，而且近在咫尺，垂手可得，這段時間的感應力特別敏銳，能夠從眾多投資標的中做出明確的選擇，非常適合短期資，在出入場之間，不斷累積財富，但仍建議見好就收，要克制自己的貪欲，別在金錢遊戲中玩過了頭。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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