星座關係指數(上)／身邊有天蠍...金牛不惹為上、巨蟹超級合拍

你身邊有天蠍座嗎，FB粉絲70萬的人氣插畫家星座小熊攜手暢銷星座書作家曾新惠，兩大星座專家以淺顯而詳實的解說，講述天蠍座人的個性特質以及與各星座之間的相互關係圖文。

天蠍 vs 牡羊

關係指數／★★★ 特調滋味／嗆辣刺激 秘密武器／事緩則圓

在天蠍眼裡，牡羊是一個搞不清楚又自以為是的大白目，表面上好像什麼都懂，其實肚子裡沒有一點墨水，很難溝通。天蠍喜歡深沉低調，牡羊卻總是拉開嗓門大喊大叫，天蠍是招式多到用不完的謀略家，牡羊卻只會用蠻力抗敵。天蠍和牡羊是一冷一熱、一靜一動的典型組合，雙方都很難越過楚河漢界與對方和平相處。

如何調出兩人的美味關係？

即使對方什麼都沒做，也沒礙到誰，但彼此對對方都有一種說不出個所以然的反感，只是還不到針鋒相對的地步，不會在檯面上把自己心裡真正的想法全盤托出，尚為對方保留一些面子，也為自己留些餘地。道不同不相為謀，既然不適合湊在一塊兒，就不應該勉強，只要各司其職，把該做的事做好，井水不犯河水，自然也就皆大歡喜了。

天蠍 vs 金牛

關係指數／★★ 特調滋味／甘苦交混 祕密武器／尊重對方

天蠍不僅腦筋會轉彎，而且是轉好幾個彎，幾乎已經到了錯綜複雜的地步，所以除了自己之外，別人沒有辦法看透、沒有機會探究，更沒有能力攻破。而金牛從頭到腳、從裡到外，怎麼看都是一副老實忠誠的模樣，不會說謊矇騙，不懂得用計施謀，也不知怎麼摸清別人的底細和看清事情的內幕真相。

天蠍和金牛的所有特質都差了十萬八千里，天蠍很少把金牛放在眼裡，因為金牛沒有殺傷力和攻擊力，不足為懼，不需要花力氣周旋，而凡事以安全為第一要務的金牛，當然也不會沒事去招惹天蠍，讓自己深陷險境，所以，兩人只要保持一種井水不犯河水的狀態，對雙方來說，都算是省力又省事的對應之道了。

如何調出兩人的美味關係？

雙方的關係是既衝突矛盾，又掙扎拉扯，好像只要兩人同時存在一個空間裡，氣氛就變得不對勁，不是雞飛狗跳，就是僵持不下。其實，彼此的狀態就像蹺蹺板，一邊高的時候，另一邊就必須低，相互配合才能和諧，如果硬要都爭高或都搶低，下場當然很慘烈，還不如先談妥搭配的方式，並從禮讓和瞭解對方做起，一定可以慢慢地漸入佳境。

天蠍 vs 雙子

關係指數／★★★ 特調滋味／苦中帶酸 祕密武器／親疏分明

天蠍覺得雙子是一個嘴上功夫了得，卻沒有實際作為的人，當所有人都大力稱讚雙子的聰明機智，天蠍不以為然，認為這些所謂的優異特質就是造成雙子輕諾、閃避責任的禍根。總之，天蠍不給雙子好臉色，雙子也不把天蠍當一回事，兩人一碰面就有火藥味，相處難安。

如何調出兩人的美味關係？

對於對方的神情態度與處事風格，十分不以為然，甚至鄙視不屑，總覺得自己什麼都比對方好，只要有一方說一句話或做一個動作，另一方立刻就表現出不耐煩、不苟同的嘴臉，互看不順眼。但是，冤冤相報何時了，這時候反而應該用更多的愛與耐心，包容對方，檢討自己，才有可能化干戈為玉帛，轉負為正，創造雙贏的局面。

天蠍 vs 巨蟹

關係指數／★★★★★ 特調滋味／香辣夠味 祕密武器／共創高峰

天蠍外冷內熱，總是以面無表情的冷酷姿態出現在人群之中，使得大多數人都不敢靠近，深怕被天蠍陰冷的暗箭刺傷，然而，巨蟹對天蠍不僅沒有這麼強烈的敵意，甚至能用同理心去和天蠍相處。當大家都說天蠍喜歡用權謀、來陰的，巨蟹倒覺得那只是一種保護自己的方法，並非想要惡意攻擊他人；當大家都對天蠍敬而遠之，巨蟹卻願意用最真誠的心去關懷天蠍，這一點讓天蠍特別感動。天蠍放在內心深處的熱情，被巨蟹用溫暖善意一點一點地勾動，於是，兩人的心靈變得更相通，默契也越來越好，雖然，偶爾也會有摩擦或意見分歧的情況，但因為彼此信任且都有溝通的誠意，所以最後一定可以順利化解紛爭，繼續友好地互動下去。

如何調出兩人的美味關係？

兩人對於事情的看法、欣賞的風格、喜歡的類型，總是不謀而合，好像這些狀態是特地為彼此量身定作似的，契合得令人驚嘆。因為溝通管道暢通、做事速度和方法相近、相互信任依賴，又有共同的理念，所以很適合成為親密夥伴，無論是哪一方面的合作搭配，都能創造出好成績，是一段值得終生經營的正面關係。

天蠍 vs 獅子

關係指數／★★ 特調滋味／甘苦交混 祕密武器／尊重對方

天蠍有掌控欲，獅子也有掌控欲，兩人的差別在於，天蠍喜歡在暗地裡籌畫進行，絕對低調，也不找幫手，像個夜行的忍者，自己搞定一切。而獅子走的則是公開化、透明化路線，常常連被視為最高機密的戰略，都可能因為一時心情大喜，或與人酒酣耳熱之際，不小心就嘩啦啦地講了出來，沒什麼祕密可言。除了都具有掌控特質之外，天蠍和獅子在許多地方卻是大反差，例如天蠍只對非常熟識與信任的人熱情，但獅子則一視同仁，又譬如天蠍喜歡細火慢燉，獅子喜歡快火大炒，天蠍愛黑暗，獅子愛光明⋯⋯明顯地，雙方存在於兩個不同世界，或許性格上有那麼一點小小的相似，但本質是不同的，若硬要勉強相處，彼此都會覺得很痛苦。

如何調出兩人的美味關係？

基本上，兩人的性格差異是不小的，不是快與慢、熱與冷的組合，就是動與靜、攻與守的搭配，很難被放在同一個天秤比較，也極少被拿來一起配對。但其實雙方還是有一兩個相似之處，暗暗地支撐著彼此的友誼架構，只要一方肯用心發掘，並將自己的想法誠懇地表達出來，很快就能打破藩籬，建立良好新關係。

天蠍 vs 處女

關係指數／★★★★ 特調滋味／甜酸適中 祕密武器／惺惺相惜

《星座小熊 第一本星座書：天蠍座外冷內熱狠角色》。圖／布克文化提供

雖然，天蠍欣賞處女的細密和負責，處女也認同天蠍的執著和堅定，但兩人終究都是往細處裡鑽的人，當雙方立場與目標一致時，必能合作無間，但若稍有擦槍走火的誤解出現時，恐怕明爭暗鬥的激化程度，會超乎所有人想像，所以還是保持適當距離，以策安全。

如何調出兩人的美味關係？

彼此之間存在著一股莫名的吸引力，但卻不十分強烈，清清淡淡、輕輕盈盈，相處的時候，感覺愉悅自在，不相處的時候，也不會特別想念，像是一種相互欣賞但不親密的隨緣感覺。其實，雙方各有優點，倒是缺點的部份比較類似，所以特別需要相互提醒、規勸，把對方當成明鏡，隨時修正自己的缺失，才能共同進步提升。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：天蠍座外冷內熱狠角色》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)