12星座隱藏性格！牡羊很愛哭、處女在家邋遢、摩羯非常浪漫

FB粉絲70萬的人氣插畫家星座小熊攜手暢銷星座書作家曾新惠，兩大星座專家以淺顯而詳實的解說，從天蠍座出發，並分享12星座的相互關係。12星座都有自己特質，但你知道他們私下又有那些隱藏性格？快來看看吧。

牡羊♈

習慣逞兇鬥狠的牡羊，真要哭起來，猶如天崩地裂，挺嚇人的!

金牛♉

肢體不靈活的金牛，如果有高人指點，有機會變身為舞林高手。

雙子♊

好像可以同時處理好幾件事的雙子，其實瞎忙的成份比較高。

巨蟹♋

多慮膽小的巨蟹，一旦犧牲奉獻，則勢如破竹、勇氣過人。

獅子♌

愛熱鬧的獅子，也會有不愛搭理別人的自閉傾向。

處女♍

表面端莊整齊的處女，在沒人看見的時候，完全不是那麼回事。

表面端莊整齊的處女，在沒人看見的時候，完全不是那麼回事。圖片來源/ingimage

天秤♎

要求平衡、客觀的天秤，其實主觀的不得了。

天蠍♎

冷酷、疑心病重的天蠍，一被打動，就完全受對方擺佈。

射手♐

粗線條的射手，在研究學問時，倒是十分仔細謹慎。

《星座小熊 第一本星座書：天蠍座外冷內熱狠角色》。圖／布克文化提供

摩羯♑

拘謹嚴厲的摩羯，遇到喜歡的人，會變得非常浪漫。

水瓶♒

看起來不問世事的水瓶，其實對所有狀況都瞭然於胸。

雙魚♓

說話含糊、不具體的雙魚，心中早有答案，只是不說而已。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：天蠍座外冷內熱狠角色》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)