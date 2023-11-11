下周生肖運勢／羊事業財運兩得意、狗有貴人、3生肖愛神降臨

命理專家曼樺老師分析，11/12~11/18生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.羊

本周運勢強大，順風順水，為第一名。好的合作機會出現，令你心情開朗，信心指數大增。自律並且努力，期待收穫成果。

1.牛

本周運勢氣象萬千，信心十足，同第一名。力爭上游拚事業，出差變多，加班持續，期待年底前拚出好成績。

2.狗

本周運勢躍升，為第二名。貴人的幫助讓你事事如意，記住目標，奮力向前，做，就對了。

2.馬

本周運勢突然上升，令人振奮，同為第二名。工作上會有很多人對你請託，切記考量自己的能耐，不要過多承諾。

3.鼠

本周運勢再度上揚，好事不斷，同為第三名。與人合作要多聆聽了解，不急著發表意見，才能換未思考，獲得圓滿。

3.龍

本周運勢穩定上升，為第三名。有時候眼前是賺不到錢，但是商業道路正確，既有的經驗與技術，都能讓你持續賺錢。

【財運前三名】

1.羊

久違的財運上升，終於來了個大案子，讓你快速進財，累積多年的實力與口碑，厚積勃發。

2.狗

本周財運屬於正財，但是貴人的幫忙，讓你行事順利，並且連續接到後面許多案子的合作機會，錢途光明。

3.鼠

不缺錢賺，只是體力與精神號時長。許久沒有休假放鬆了，賺錢與身體健康都是財富，缺一不可。

【感情運前三名】

1.羊

本周單身男性愛情運得意，心情很好，很有可能成功告白。把自己的外型好好打造一番，一定會加分。

2.龍

本周愛情運甜蜜，經過兩年的愛情長跑，終於決定籌辦婚禮，好好珍惜對方，繼續向幸福婚姻邁進。

3.鼠

單身男性本周愛情運閃耀，終於感受到邱比特愛神的降臨，為你帶來好運氣，特別是在公開的場合中。

3.馬

感情運頗佳，利用出差拜訪客戶順路之餘，給男友送杯咖啡點心，兩人更加珍惜此時此刻的美好。

【健康運前三名】

1.龍

健康運不錯，年紀漸大加上減肥，改變成輕飲食料理，少肉少澱粉之後，精神變好，睡眠品質也變好了。

2.馬

健康運還不錯，保持良好的體力，少不了由外而內的呵護，無論是食補或是身體美容，臉部保養都不能少。

3.鼠

本周健康運不錯，天氣漸冷，喜歡前往運動健身房運動，無論是跟著嘶叫上課或是單純健身，都有很大的收穫。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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