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12星座夢幻穿越？獅子埃及王、天蠍二戰間諜、「這星座」古代國師

聯合新聞網／ 12talks
圖為星座示意圖。圖片來源／ingimage
圖為星座示意圖。圖片來源／ingimage

你想過穿越時空嗎？十二星座有不同特質，各自最適合穿越到哪個時代？做什麼職業呢才能發揮專長？快來看看吧。

▎白羊座／穿越到戰場打仗

白羊座內心好勇鬥狠，想要的東西一定要得到，如果回到戰時，可以很好的發揮所長，為自己的地方爭取更多的土地。

▎金牛座／回到秦朝統一貨幣

金牛座天生對於金錢的敏感，可以大大幫助到秦朝時代的統一貨幣，可能比當時的官員做得更為出色呢。

▎雙子座／去到航海時代發現新大陸

充滿好奇心，又喜歡探索。最適合回到航海時代，穿梭不同的海洋間發現新大陸，完全是雙子座的夢想。

▎巨蟹座／皇室御用管家

巨蟹座可以發揮照顧他人的專長，作為一個皇室的管家，可以照顧一整家子的日常起居，甚至是個人感受，對於共感力強的巨蟹可以做好的工作。

▎獅子座／埃及法老王

霸氣外露的獅子座最適合是回到容時的埃及，當一個萬人敬仰的法老王，享受眾子民對自己的愛戴。

▎處女座／1930年整頓全世界經濟

處女座有解決危機的能力，對於全球最大的經濟問題，最適合處女座去想辦法解決，加上處女座是個細節控，可以找出大家都看不到的問題。

▎天秤座／回到法國做大法官

追求公平公義的天秤座，最好就是回到法律的起點，在法國好好當一個大法官，在充份體現公平的法國時代，是最適合天秤發揮所長。

▎天蠍座／二戰時期諜報員

這完全就是寓工作於娛樂，根本不能稱之為工作，只是天蠍座本能可以做的事，也是天蠍會樂於其中，做一個出色的諜報員。

▎射手座／70年代的傳教士

射手座喜歡自由，也是追求高等學識的人，很適合穿越到70年代去不同的地方傳教，做一個交流文化，推廣自己宗教的先鋒。

▎魔羯座／寫書者

在不同的地方總有一個人默默在記錄所有事情，這是寫下日後流頌千世的史書，魔羯座的超強組織能力，很適合當這個職業。

▎水瓶座／古代的觀星師

水瓶座應該在什麼年代都是天馬行空，創新的外星人，在古代已經是走到最前成為第一代的國師？！

▎雙魚座／文藝復興時的畫家

雙魚的藝術家氣質很適合在充滿文藝氣息的年代，文藝復興期就是最合適的年代，在那個時候人人都談藝術，人人都是藝術家。

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

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