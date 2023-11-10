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2024財運指數(下) ！牛蛇量入為出 、龍花錢消災、這生肖「有凶星」會破財

時報出版／ 文‧雨揚老師
圖為財運示意圖。圖片來源/ingimage
圖為財運示意圖。圖片來源/ingimage

在新的一年中，生肖運勢排名也重新排序，有哪些生肖準備嶄露頭角，迎接前途似錦的運程呢？雨揚老師新書「2024開運大預言」，分享2024生肖財運指數，快看看你有幾顆星。

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第7名　牛

財運好運指數★★★

「太陰」即是一顆財富之星，寓意著今年財富可積聚，雖然不會有突如其來的大筆財富入袋，但是收入穩定可期，只要量入為出，可說是持盈保泰，生活無後顧之憂。因此也很建議在今年好好盤點名下財產與財富，以及檢視目前的投資是否值得繼續，只要避開高風險的投資目標，將會有一定的收益入帳。

第8名　蛇

財運好運指數★★★

隨著事業運勢看漲，也一併帶動了與事業有關的金錢進帳，包括薪水增加、業績獎金或額外分紅，都是可以期待的。不過，這些增加的收入並非固定收入，很有可能隨時會有變動，因此在儲蓄或花費的比例上，還是要拿捏分寸，量入為出，避免衝動消費，便可持續累積財富。此外也要多留心交友詐騙、網路詐騙等事，注意別因此虧損錢財。

第9名　馬

財運好運指數★★★

財運運程雖然持平穩定，但仍受到凶星的影響，可能會有錢財被竊、工作上或公司經營上面臨財務虧空的危機，也有可能突然發生大筆金額的支出，讓才剛進帳的金錢轉身又溜走。不過只要節制花費，借錢給他人時，多幾分考慮，即可守住積蓄。會經手帳目的馬朋友，每筆帳款務必仔細核對，事先把關就能預防更大的失誤或疏漏，今年的財運便可更平順。

第10名　虎

財運好運指數★★★

今年雖然並非事事順心如意，不過財運運勢相較之下算是好的，即便工作多有挑戰，但既有的收入不會受到波及，只是額外的獎金或是偏財收入不如預期。生活上可能會面臨突發事故，需要動用到大筆存款，建議日常消費不要鋪張浪費，購物前再三考慮，採取保守的理財策略，就可在今年守住積蓄，讓自己的財庫小有成長。

第11名　龍

財運好運指數★★

在整體運勢不佳的狀態下，財運運程也受到牽連，儘管固定的薪水收入不會大幅縮水，但會有許多不得已的開銷產生，讓人有點吃不消。這些支出大多是花費在治療身體病痛、罰款破財等事；不如換個角度想想，花了這些錢，換來了自己或家人的健康，問題得到解決，也是好事一樁，只要在其他方面更加量入為出即可。

《2024開運大預言&祥龍財庫年/開運農民曆》。圖／時報出版提供
《2024開運大預言&祥龍財庫年/開運農民曆》。圖／時報出版提供

第12名　狗

財運好運指數★

狗朋友今年的財運運勢有「大耗」凶星侵擾，求財之路艱辛，會有各種事件導致金錢耗損，小至遺失錢包或貴重物品，大到敗光存款都有可能。在這顆凶星的影響下，可能會讓人失去賺錢動力，也會加速金錢消耗的速度。這段期間，切記不要與人有大筆金錢上的往來與合作，得打起精神，比過去更加勤儉守住財物，才有利度過財運不佳的此年。

(本文摘錄自《2024開運大預言&祥龍財庫年/開運農民曆》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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