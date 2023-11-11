3生肖男婚後判若兩人！馬男最不靠譜 他們脾氣差又懶

婚姻是許多人的人生課題之一，若是遇到婚後態度一百八十度大轉變的丈夫，對妻子而言更是一大考驗。陸媒《搜狐》分析三個「從不給妻子驚喜，婚前婚後判若兩人」的生肖，分別為馬、龍、羊。其中馬年出生的男性最不靠譜，沒有責任感，對妻子不寬容。生肖龍的男性不浪漫，婚後露出本性，不懂珍惜。生肖羊的男性則常發脾氣又懶惰。

生肖馬

屬馬的男性最不靠譜，沒有責任感，又經常向妻子提要求，對妻子毫不寬容，無論妻子對家庭做出多少貢獻，他都不滿意，家庭重擔由妻子來扛，還認為這是理所當然的，他們不願被妻子限制，不過若是遇到放棄一切的妻子，為家庭做出勇敢犧牲，馬男可能會意識到自己的錯誤，並開始過上平靜的生活。

生肖龍

龍年出生的男性不會浪漫，不會為妻子帶來驚喜，婚後他們會露出本性，總是逃避妻子的要求，無論妻子為家庭做出多少貢獻，他們也不會滿意，更不懂珍惜自己的妻子，他們的妻子很積極，總會包容他們，未來生活壓力若是增加，他們就會平靜下來，生活也會有所改善，開啟創造之路。

生肖羊

屬羊的男性脾氣不好，經常心情差，而且很懶惰，結婚後總對妻子提要求，要她做各種他希望的事情，無論妻子有多賢慧善良，他們也不會滿意，因為他們的心態跟婚前不同，他們夢想自由，但不願付出代價。不過若是遇到有上進心、為家庭付出自己的一切的妻子，他們經過一番坎坷後會平靜下來，生活會越來越好。