快訊

「鄰居家的狗」爽躺沙發做日光浴 屋主越想越不對勁求救：這隻不是狗

中職／徐若熙7局0失分！味全龍2:0完封樂天桃猿 逼出殊死第七戰

馬出手逼藍白合最終攤牌 侯朱仍吃了秤砣鐵了心？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3生肖男婚後判若兩人！馬男最不靠譜 他們脾氣差又懶

聯合新聞網／ 綜合報導
三生肖的男性婚前婚後判若兩人。吵架示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
三生肖的男性婚前婚後判若兩人。吵架示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

婚姻是許多人的人生課題之一，若是遇到婚後態度一百八十度大轉變的丈夫，對妻子而言更是一大考驗。陸媒《搜狐》分析三個「從不給妻子驚喜，婚前婚後判若兩人」的生肖，分別為馬、龍、羊。其中馬年出生的男性最不靠譜，沒有責任感，對妻子不寬容。生肖龍的男性不浪漫，婚後露出本性，不懂珍惜。生肖羊的男性則常發脾氣又懶惰。

生肖馬

屬馬的男性最不靠譜，沒有責任感，又經常向妻子提要求，對妻子毫不寬容，無論妻子對家庭做出多少貢獻，他都不滿意，家庭重擔由妻子來扛，還認為這是理所當然的，他們不願被妻子限制，不過若是遇到放棄一切的妻子，為家庭做出勇敢犧牲，馬男可能會意識到自己的錯誤，並開始過上平靜的生活。

生肖龍

龍年出生的男性不會浪漫，不會為妻子帶來驚喜，婚後他們會露出本性，總是逃避妻子的要求，無論妻子為家庭做出多少貢獻，他們也不會滿意，更不懂珍惜自己的妻子，他們的妻子很積極，總會包容他們，未來生活壓力若是增加，他們就會平靜下來，生活也會有所改善，開啟創造之路。

生肖羊

屬羊的男性脾氣不好，經常心情差，而且很懶惰，結婚後總對妻子提要求，要她做各種他希望的事情，無論妻子有多賢慧善良，他們也不會滿意，因為他們的心態跟婚前不同，他們夢想自由，但不願付出代價。不過若是遇到有上進心、為家庭付出自己的一切的妻子，他們經過一番坎坷後會平靜下來，生活會越來越好。

生肖 婚姻

延伸閱讀

刷帳戶助學金從3千變「3千萬」 女大生瘋狂花錢遭逮判決出爐

阿嬤贈與房屋他得繳11萬 網籲1招解決！苦主曝多繳百萬血淚史

一樣都是紅瓶子…阿嬤煮飯拿錯啦！ 孫女嚇傻：差點酒精中毒

影／畫面曝光！長榮班機發動機外罩遭曼谷地勤撞破 網笑：看來今年跟泰國犯沖

相關新聞

3生肖男婚後判若兩人！馬男最不靠譜 他們脾氣差又懶

婚姻是許多人的人生課題之一，若是遇到婚後態度一百八十度大轉變的丈夫，對妻子而言更是一大考驗。陸媒《搜狐》分析三個「從不給妻子驚喜，婚前婚後判若兩人」的生肖，分別為馬、龍、羊，其中馬年出生的男性最不靠譜，沒有責任感，對妻子不寬容。生肖龍的男性不浪漫，婚後露出本性，不懂珍惜。生肖羊的男性則常發脾氣又懶惰。

3星座最愛裝堅強！處女易內耗求關心 他怕被看不起自己偷哭

有些人喜歡故作堅強，其實很需要他人的關心，陸媒《搜狐》整理三個表面看似堅強，其實很需要關心的星座，分別是處女座、牡羊座、獅子座，處女座好強，很在意少數的負面評價，容易自我懷疑加強焦慮，很需要他人給予關心。牡羊座一副天不怕地不怕的模樣，但只要被批評就會很難受，又不願暴露脆弱，他們需要耐心陪伴，才會願意打開心房。

婚後像變個人「星座男」！ 水瓶變愛家男、小氣金牛對伴侶超大方

許多人在婚前與婚後的思想與心態都會有一點不太一樣，命理網站旺好運分享「這些星座男結婚後真的變一個人」，雖然也是騙婚，但結果都是往好的方向發展。

下周生肖運勢／羊事業財運兩得意、狗有貴人、3生肖愛神降臨

命理專家曼樺老師分析，11/12~11/18生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

跟12星座相處的NG行為！火象不喜歡拖拖拉拉、水象討厭裝熟魔人

跟十二星座相處時有哪些絕對度能做的NG行為呢？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』跟你喜歡的12星座相處❌不能出現的NG行為❌，請參考太陽星座、月亮星座和金星。

每日星座運勢／雙魚樂觀去迎接挑戰 事情走入佳境

2023-11-11牡羊座短評：有機會一展才華，進財機率高。【整體運★★★★☆】今天有不錯的財運，運勢對文藝工作者、主持人、演說家特別有利，可因形象良好、口碑佳而進財豐厚，也容易因口才出眾而獲得異性青

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。