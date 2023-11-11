跟12星座相處的NG行為！火象不喜歡拖拖拉拉、水象討厭裝熟魔人

跟十二星座相處時有哪些絕對度能做的NG行為呢？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』跟你喜歡的12星座相處❌不能出現的NG行為❌，請參考太陽星座、月亮星座和金星。

▎火象星座／牡羊、獅子、射手

火象星座是很有速度感的星座，常常會發現他們在做事會橫衝直撞，而且毫不拖延立刻去執行，而這當然也要是他們自己感興趣的事情，所以在跟火象星座相處時，一定不能拖拖拉拉，這會讓他們很沒耐心。

火象星座的心胸其實很大，他們不喜歡囉嗦麻煩、斤斤計較，如果今天遇到一個什麼都要算得很清楚的人，他們心底會有一把火在燒，非常反感。

火象星座是很愛面子的，就算做錯事，他們也不會立刻認錯，如果對方又是那種很喜歡硬碰硬爭辯的人，火象星座更是會引發一場戰爭。所以跟火象星座有爭執的時候，態度要稍微軟一些，這樣溝通才會比較順利。

▎土象星座／金牛、處女、摩羯

土象星座是規律的星座，他們有自己的步調、節奏，在日常生活中也會有自己的小堅持。在跟他們相處時千萬不能打亂他們的節奏，也不要去置疑他們日常中的小堅持，可能旁人看來百思不得其解，但是對他們來說是很重要的，不要想輕易改變。

在跟土象星座相處時，說話一定要有憑有據，情緒也要夠穩定，他們很討厭失控的場面，當今天跟他們溝通時太無理取鬧，就會換來無止盡的冷戰。跟土象星座相處都要多一點的理性，哪怕心裡已經波濤洶湧了，還是要跟他們訴諸道理，也要用比較平和的方式去對應。

而相較於火象星座的愛面子，土象星座也是不遑多讓，當今天是他們的問題，私底下去跟他們溝通會比較容易突破他們的心房，如果當著很多人的場合去跟他們溝通，他們面子掛不住，土象星座也絕對會跟你硬起來。

▎風象星座／雙子、天秤、水瓶

風象星座是沒有辦法跟無聊的人在一起的，想跟他們好好相處的話千萬不要用規矩綁著他們，他們是叛逆性蠻強的星座，越想拿規矩壓著他們，他們就會不斷地打破，去試探你的底線。

風象星座四海皆兄弟，朋友非常的多，那是因為他們非常的害怕孤獨，所以他們很喜歡跟朋友混在一起。如果你是風象星座的另一半或是朋友，一定要有敏銳的觀察力，可能一則訊息或是一通電話給你，就代表他無聊了，他可能想要陪伴 ，這個時候如果已讀他們，或置之不理，都是很NG的行為。

風象星座看似很能開得起玩笑，但是一定要記得他們其實都有偶包的存在，不管他們平常可以玩得很瘋、開多大的玩笑，都還是有底線的，所以在跟他們說話的時候，不太適合單刀直入的說，尤其是比較難聽的話，要稍微包裝一下。

▎水象星座／巨蟹、天蠍、雙魚

水象星座在朋友圈、團體中都是很隨和的人，但是要記得有一個超級大NG的行為就是他們很討厭裝熟的人，他們的隨和或是微笑都是社交手腕，對他們來說是禮貌。要跟他們熟、突破他們的心房是需要時間的 ，太莽撞的想裝熟想接近他們，會讓他們築起一道高牆，想要接近他們，越自然越好。

跟水象星座相處要懂得聆聽，如果一直打斷他們說話，或是講到一半否決他們，他們絕對不會再跟你吐露心事了。雖然水象星座有時候會有一些天馬行空的想法，可能讓人覺得很不實際，但那是因為他們把你當自己人，覺得你不會笑他，他們才敢說的。

雖然不及土象星座，水象星座在某些方面也是蠻實際的，尤其是當他們剛認識一個人的時候，會先觀察對方是不是只會說大話而已，說得比做得多，這會讓水象星座看破手腳。用誠懇的態度去面對他們、越腳踏實地的人，反而會越吸引他們的注意。

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