天生命好！「3生肖」一生順遂又長壽 屬豬常有貴人相助、第一名得到許多福報

常有人怨嘆自己命苦，諸事不順，無法稱心如意，只能隨波逐流，但其實命運是巧妙的，所有的事情都有其因果，想要好命，想要長壽，這幾個生肖有其獨到之處，一起來看看他們是如何好命又長壽的。

屬雞

雞寶寶充滿熱情的積極性，做起事來不喜歡拖泥帶水，總是幹勁十足，勇往直前，無論遇到何種困難挑戰，都會努力克服難關，爭取最佳福利，讓自己的生活變得越來越平順，在生活當中，則容易有喋喋不休的情況，任何事情都無法隱藏在心中，不好好發表意見說個痛快，絕對誓不罷休，所以常能將怨氣一吐為快，心中舒坦了，沒有了負擔，自然也就變得輕鬆自在，在常保開心愉悅的心情下，想要不長壽都難。

屬豬

喜愛悠閒自在的豬寶寶，常以慵懶的體態面對事物，覺得凡事盡力而為，但無須過於執著，加上豬寶寶天真善良，容易相信別人，選擇把問題丟給別人去解決就好，自己何須擔憂，所以煩惱自然減少，也因為豬寶寶的不計較，沒有威脅性，所以常能得到貴人相助，願意拉他一把，而在平時的生活上，豬寶寶特別注重養生之道，喜歡買各式各樣的營養品，除了補充體力外，更要避免老化，讓自己延年益壽，如果不知道要買什麼營養品，問豬寶寶就對了。

屬狗

忠實而又可靠的狗寶寶，具有頑強的騎士精神，會守護自己所在意的事物，他們樂於助人，喜歡鋤強扶弱，這股俠義心腸能感染到身邊的人，所以當大俠來了，你能不多善待他們嗎？因此狗寶寶常能得到許多人的幫助和款待，自然也就好命許多，另外他們的善心善舉常能利益眾生，狗寶寶認為世間公平，沒有貴賤之分，尤其是打擊惡勢力，更是當仁不讓，在無形中不斷的積功累德，幫助了不少人，因此長壽是他們福報的善果。

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