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在台北找車位好難？宇宙聽不懂否定句... 她喊：謝謝今天給我最好車位

采實文化／ 文‧王艾如（大寶）
圖為路邊停車示意圖。圖片來源/ingimage
圖為路邊停車示意圖。圖片來源/ingimage

吸引理法則買彩券 讓她聽懂宇宙的話

我曾經為了實驗吸引力法則，和其他四個朋友固定每周買五張樂透彩，不管中多少獎金，一律五人平分，也就是說我每周花五十元，買五次中獎的機會，並且請大家寫下中獎後想做什麼，並把這張願望小紙條放在錢包裡，時不時加強自己的「想要」。

我當時想，如果「吸引力法則」是當你很想要很想要一件東西，宇宙就會實現，那只要我們五個人都夠想要，就更容易實現吧？

這個實驗為期一年，我們買了兩百六十張樂透彩，總共花了一萬三千元，最終只中了一些小獎，連本金都不夠付。

其實在買了三、四個月後，群組裡開始出現一些負面的聲音，「買這麼多次，怎麼連一個小獎都沒有」、「是不是因為我的衰運害到大家？」、「看來我們就是沒有這個福份了啦」。分多奇曾說過，人類時時刻刻都在使用吸引力法則，但我們吸引到的都不是我們想要的，而是我們一直相信的。當這些負面的想法加深了「我就是很衰、沒有大獎運」的信念，連帶著，我就真的成為了「很衰、沒有大獎運的人」。

宇宙回應的是「你是什麼」

我後來才發現，宇宙其實回應的不是「你想要什麼」，而是「你是什麼」。因為宇宙聽不懂否定句，你把強烈意念放在哪邊，宇宙就會去實現哪裡。

發生在你身上的事，不會決定你是誰；你選擇用什麼樣的心態與行為去回應，那才是你。也就是說，如果我們想要賺很多錢，那我們應該要想的是「有錢人是什麼樣的人？」可能是很會理財，也可能是很懂得投資自己，那我們要做的，是先讓自己成為具備這些品質的人，主動學習理財知識、上課等等。這其實就是一種「調頻」，當你跟財富的頻率相符，也才能看到它、接住它、留住它。

就好像一直以來，我都覺得在台北市路邊能找到車位，堪稱某種奇蹟。

很多人找車位時，內心想的可能是：要在這邊左轉？ 要右轉？還是要直走才可以找到車位？ 哪一邊才比較有機會找到車位？ 其實正好相反，不是哪裡可以找到車位，而是「某處有個留給我的車位，正等著我去停」。

《麻瓜通靈日記》。圖／采實文化提供
《麻瓜通靈日記》。圖／采實文化提供

不論車位是室內還是戶外、和目的地的距離多遠多近、是否收費，我相信那就是宇宙為我安排好，當天最適合我的車位。

「謝謝宇宙今天也留車位給我。我知道今天最適合我的車位，宇宙一定把它留在某處了，我現在要做的就是找到它在哪。」

你的車位又在哪裡呢？ 開始找找看吧！

(本文摘錄自《麻瓜通靈日記》，采實出版，未經同意禁止轉載。)

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