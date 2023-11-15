媽祖是會分靈的「西瓜牛奶」？白沙屯媽粉紅超跑隨興、大甲媽熱情大姊大

神明是西瓜牛奶？

《看不見的台灣》製作完成時，我們劇組到拍攝過的廟宇向神明稟報：「片子完成了，要上映囉！」當我們在台南的開基玉皇宮參拜時，玉皇四殿下突然傳訊，祂告訴我們九皇子原來是「玉皇四殿下」與「太陽星君」的合靈，也就是玉皇大帝第四個兒子與太陽神的合體。而且因為遊走人間濟世需要交通工具，所以龍龜「」 贔屭【贔屭】註：字音為ㄅㄧˋ ㄒㄧˋ ，形似龜而善負重，故常用來馱碑，台南國定古蹟祀典大天后宮前就有一對 （註）成為祂的座駕。

這個訊息翻譯出來之後，我想了好久，最後才終於想通。人類只能透由生殖後代來結合兩人的DNA，但神明彼此之間的合靈與分靈似乎更為自由。就像西瓜跟牛奶混合在一起，就可以變成西瓜牛奶；如果酪梨和牛奶倒在一起，就成了酪梨牛奶。

同一份西瓜牛奶，還可以再分裝成好多份。再者，不同地區的西瓜牛奶，因為原物料和風土民情不同，所以味道也呈現各自的特色。

《麻瓜通靈日記》。圖／采實文化提供

就像白沙屯媽祖與大甲媽祖，都是湄洲媽祖這份「西瓜牛奶」分裝出來的分靈體。

但前者是「最有個性的媽祖」，進香想去哪就去哪，說走就走、說停就停，祂的鑾轎是「粉紅超跑」，讓信徒如苦行僧在後追趕，像是在鍛鍊信徒們的體力與意志力；而後者則像「熱情慈愛的大姊大」，進香路線一定會事前規劃，善於經營人際與神際關係，每年遶境像巨型嘉年華，有百萬人參與，更被Discovery 探索頻道列為世界三大宗教盛事之一。

我曾參與過這兩位媽祖的遶境進香，也曾在祂們的廟宇裡誠心敬拜。祂們都有極大的愛與慈悲，但給我的能量感受確實很不同，兩廟的主事者風格也大為迥異。

所以，雖然都是媽祖，但不同地區的風土民情，確實造就了各自的神格特質呀。

(本文摘錄自《麻瓜通靈日記》，采實出版，未經同意禁止轉載。)