快訊

聯邦銀行員涉嫌勾結詐騙集團 金管會點3疏失開罰1200萬元

違停新制暫緩挨轟朝令夕改 交通部今宣布兩大規畫

中職／總冠軍賽第5戰洋投對決 威能帝、布里悍天母硬碰硬

拒當顧人怨！四血型易犯的社交大忌 A型體貼過頭、O型愛自顧自說話

聯合新聞網／ 綜合報導
盤點各血型在社交上容易犯的大忌，若是改善的話也能成為好人緣代表。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。
盤點各血型在社交上容易犯的大忌，若是改善的話也能成為好人緣代表。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

有些人天生擅於社交、有的人則在交友上屢屢撞壁卻不解原因為何。日本網站「占TV」分析了各血型在社交上可能觸碰的「大忌」，若是改善的話，必會對人緣有所幫助！

A型：太過體貼，讓人備感壓力

總是為他人著想的A型，在面對初次見面的人時，往往會為了展現自己最完美的一面而思慮太多，對於周遭的人來說，這種過分體貼反倒會讓他們覺得，「我是不是也該付出點什麼...」而備感壓力，對於性格我行我素的人來說，A型是最為棘手的對象。

B型：容易自顧自說話

好奇心旺盛的B型，身上總是有源源不斷的話題可以說，和他們相處絕不會無聊，相對地，周圍的人偶爾也會有「希望他也能稍微聽我講一下話」的想法。而B型因為好惡分明，在面對自己不感興趣的話題時，很容易不小心忽略對方，只顧著說自己想說的。扮演好傾聽的角色是很重要的。

O型：過於積極強勢

O型做事積極、為人慷慨，經常在團體中扮演大姊姊的角色。不過對於周圍的人來說，O型總是積極給予意見的表現，容易給人態度強勢的印象。在個性較弱勢的朋友或部下看來，你的一番好意反而可能會造成他們「不敢拒絕」的困擾。

AB型：說話方式直接

頭腦轉很快的AB型，總是能敏銳察覺他人心裡在想什麼，並將猜測直言不諱地告訴對方，然而，這份敏銳很容易讓對方感到害怕，若是能稍微包裝一下說法、表達方式更婉轉的話，這個特質就會成為社交利器喔。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

社交 血型

延伸閱讀

12星座「愛上了絕不放棄」排行！天蠍執念驚人、這星座被甩了鬥志更旺

不懂感恩三星座！牡羊「有嗎記不得」、處女一吵架就忘光、第一名自私鬼理所當然

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「好運擋不住」：賺進大把鈔票

戀愛一頭熱血型+星座男？O型牡羊只看臉、「這組合」專追朋友追的女生

相關新聞

拒當顧人怨！四血型易犯的社交大忌 A型體貼過頭、O型愛自顧自說話

有些人天生擅於社交、有的人則在交友上屢屢撞壁卻不解原因為何。日本網站「占TV」分析了各血型在社交上可能觸碰的「大忌」，若是改善的話，必會對人緣有所幫助！

11月塔羅運勢占卜：這個月你會有哪些好消息？

進入11月啦，好像不知不覺間，2023年就來到了尾聲。希望大家都能在今年剩下來的日子裡，勇敢地去追尋自己想要的生活。現在就跟著科技紫微網來看看，本月都會有哪些事情發生？塔羅又會為你帶來哪些指引呢？願大家都能內心富足，珍惜此刻。

神明遶境、拿香拜拜...都是「打開意識許可」！斜槓通靈人：我是你的水管

真正能促使你改變的，不是神明或哪位老師，始終是你自己─你的意願，力量無比強大。因此，老師也好、通靈人也好，他們都是一個標籤，我可以「不接受」這個標籤，也可以「重新定義」這個標籤。現在的我，把通靈人這個標籤定義為「水管」。

紅衣女稻草人遭棄堤防 民俗專家曝是「驚三嚇」：1動作能化解

嘉義縣一偏僻村落提坊邊突出現「紅衣女稻草人」，周圍還有焚燒紙錢痕跡，讓路過村民感到毛毛的，怒斥很可惡亂丟嚇人，今天稻草人...

不懂感恩三星座！牡羊「有嗎記不得」、處女一吵架就忘光、第一名自私鬼理所當然

在人生路上我們常常會遇到幫助我們的人，通常大家都會懷著感恩的心。命理網站旺好運分享，「這些星座真的不懂得感恩」，快看看那些星座是自私鬼，下次不要幫他們了。

2024總運勢排行(下)：牛看清楚合約、蛇馬吉星保佑、這生肖運勢低谷考驗多

在新的一年中，生肖運勢排名也重新排序，有哪些生肖準備嶄露頭角，迎接前途似錦的運程呢？又有那些生肖逢流年不利，運程不穩呢？在本章節會有詳盡的分析，讓大家率先一步掌握自身運勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。