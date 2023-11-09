拒當顧人怨！四血型易犯的社交大忌 A型體貼過頭、O型愛自顧自說話

有些人天生擅於社交、有的人則在交友上屢屢撞壁卻不解原因為何。日本網站「占TV」分析了各血型在社交上可能觸碰的「大忌」，若是改善的話，必會對人緣有所幫助！

A型：太過體貼，讓人備感壓力

總是為他人著想的A型，在面對初次見面的人時，往往會為了展現自己最完美的一面而思慮太多，對於周遭的人來說，這種過分體貼反倒會讓他們覺得，「我是不是也該付出點什麼...」而備感壓力，對於性格我行我素的人來說，A型是最為棘手的對象。

B型：容易自顧自說話

好奇心旺盛的B型，身上總是有源源不斷的話題可以說，和他們相處絕不會無聊，相對地，周圍的人偶爾也會有「希望他也能稍微聽我講一下話」的想法。而B型因為好惡分明，在面對自己不感興趣的話題時，很容易不小心忽略對方，只顧著說自己想說的。扮演好傾聽的角色是很重要的。

O型：過於積極強勢

O型做事積極、為人慷慨，經常在團體中扮演大姊姊的角色。不過對於周圍的人來說，O型總是積極給予意見的表現，容易給人態度強勢的印象。在個性較弱勢的朋友或部下看來，你的一番好意反而可能會造成他們「不敢拒絕」的困擾。

AB型：說話方式直接

頭腦轉很快的AB型，總是能敏銳察覺他人心裡在想什麼，並將猜測直言不諱地告訴對方，然而，這份敏銳很容易讓對方感到害怕，若是能稍微包裝一下說法、表達方式更婉轉的話，這個特質就會成為社交利器喔。

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