藏族醫師的立冬健康哲學！做「利他」的人養身養心修福報

洛桑加參醫師在其著作《靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》中提到，即便在寒冷的立冬，大多數人的心中仍然懷揣著熱情。此時，我們應當將力量用在真正需要的地方，而非進行不必要的裝飾。這不僅是一種物質上的給予，更是精神上的修煉和平衡。透過這些具體的行動，立冬成為了一個反思與行動的絕佳時刻，引領我們探索如何通過實際行動，使自己的生活更加充實與多彩，來看看怎麼做。

舉手之勞利它，同時也利到自己

在我那充滿青春記憶的學生時代，我酷愛觀賞充滿歷史氛圍的古裝劇。那些戲劇中，老大爺與少奶奶總是被眾多僕人周到地服侍，他們的生活幾乎全在室內度過，身體狀況要麼是病懨懨，要麼就是懶洋洋的。站在我的角度來看，其實我們應該趁著年輕、身體健康的時候多做運動，不應該無所事事。能夠動就是一種福氣，而保持這份福氣最好的方法就是保持活躍。當下的社會節奏飛快，人人都在追求效率的同時也在關注身體健康。那麼，如何才能既養身又養心，並且做到高效呢？答案就是將「利他」作為養心的捷徑，「多活動」作為養身的不二選擇，把這兩者結合起來，就能夠培養出一個既能幫助他人，又能夠鍛煉自己身體的好習慣。

藏人智慧解讀古諺，走向幸福的十個秘訣

身為藏人，當我閱讀中國傳統諺語「一命二運三風水，四積陰德五讀書，六名七相八敬神，九交貴人十養生」時，我發現其中隱藏著將病痛轉化為福祉的秘密，並認為這是共同培養幸福力的關鍵。讓我們一同探索並實踐這些智慧。「一命」指的是我們的宿命，藏人普遍信仰輪迴轉世，認為今世的命運是由前世的行為所決定。無論是好是壞，我們都必須接受並承擔，就像遇到刁難自己的人，我們會認為這是前世欠下的債，應該坦然接受並還清。「二運」強調運氣是可以轉變的。儘管命運已定，但通過積極正面的思考，我們可以改變自己的運氣，讓生活更加順遂。「三風水」講述的是環境對人的影響。一個好的生活環境可以讓人更加健康快樂，而飲食亦應根據當地環境選擇最適合的食物。

善行無聲，讀書成智，人生指南，幸福自來 《靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》。圖／時報出版提供

「四積陰德」教導我們要默默地行善，不求回報，這不僅是對他人的幫助，也是對自己的一種保障。「五讀書」提醒我們，學習是提升自己，開發智慧的重要途徑，而這種智慧將引導我們走向更好的人生。「六名七相八敬神」告訴我們，一個人的外貌和名字並不重要，重要的是內心的平和與善良。而對神的尊敬，則是對成就自己的一切表示感激。「九交貴人」提醒我們要珍惜身邊的每一個人，因為他們都可能在我們的生命中扮演重要的角色。最後，「十養生」強調了保持身心健康的重要性，作者也熱心地分享了自己的養生心得，期待大家都能夠成為「不生病好命人」。通過對這些人生指南的解讀與實踐，我們可以學習如何將生活中的困境轉化為幸福的能量，共同創造一個更美好的未來。

(本文摘錄自《靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》，時報出版，未經同意禁止轉載。)