「有地震」第一反應？金牛準備食物、巨蟹關心家人、這星座先看熱鬧
當地震發生時，每個人在面對天災的表現都不太一樣，有人緊張、有人老神在在。命理網站旺好運分享「12星座」遇到「地震時的反應」，快看看你是哪一種。
牡羊座：
什麼都不管，跑就對了！
金牛座：
先打包貴重用品及食糧！
雙子座：
迅速把安全措施都做好！
巨蟹座：
一定要先關心家人安危！
獅子座：
不慌不忙地來疏通管道！
處女座：
想法超級多，思緒很亂！
天秤座：
提醒自己不能驚慌失措！
天蠍座：
只會默默觀察動也不動！
射手座：
有時候有一點幸災樂禍！
摩羯座：
理性思考加上臨危不亂！
水瓶座：
沒什麼危機意識就是了！
雙魚座：
開始思考很多點點滴滴！
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