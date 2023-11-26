「有地震」第一反應？金牛準備食物、巨蟹關心家人、這星座先看熱鬧

2023年剩下最後不到兩個月的時間，在面對有新循環之稱的2024年，我們應該做哪些風水佈來迎接這個開運元年呢？湯鎮瑋老師分享影片「2024招財化煞，九宮飛星風水大解析！」，提醒大家如何佈局，讓大家達到一個天時地利人和的狀態。九宮是配合九星、八卦加以對應的一種術數圖案，呈現一個九宮格形狀，每一個方位都代表不同的星宿，各個星宿也掌握著不同的運勢。

2023-11-25 15:20