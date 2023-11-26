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「有地震」第一反應？金牛準備食物、巨蟹關心家人、這星座先看熱鬧

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為地震示意圖。圖片來源/ingimage
圖為地震示意圖。圖片來源/ingimage

地震發生時，每個人在面對天災的表現都不太一樣，有人緊張、有人老神在在。命理網站旺好運分享「12星座」遇到「地震時的反應」，快看看你是哪一種。

牡羊座：

什麼都不管，跑就對了！

金牛座：

先打包貴重用品及食糧！

雙子座：

迅速把安全措施都做好！

巨蟹座：

一定要先關心家人安危！

獅子座：

不慌不忙地來疏通管道！

處女座：

想法超級多，思緒很亂！

天秤座：

提醒自己不能驚慌失措！

天蠍座：

只會默默觀察動也不動！

射手座：

有時候有一點幸災樂禍！

摩羯座：

理性思考加上臨危不亂！

水瓶座：

沒什麼危機意識就是了！

雙魚座：

開始思考很多點點滴滴！

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

星座 地震

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