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不懂感恩三星座！牡羊「有嗎記不得」、處女一吵架就忘光、第一名自私鬼理所當然

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為不懂感激，亂發脾氣示意圖。圖片來源/ingimage
圖為不懂感激，亂發脾氣示意圖。圖片來源/ingimage

在人生路上我們常常會遇到幫助我們的人，通常大家都會懷著感恩的心。命理網站旺好運分享，「這些星座真的不懂得感恩」，快看看那些星座是自私鬼，下次不要幫他們了。

第三名：牡羊座

牡羊座的性格其實很高傲，總是希望自己是最突出的那一個，甚至不希望別人跟他們一樣優秀，因此很多時候都忘記身旁的貴人或幫助過他們的人，很不懂得感恩。

第二名：處女座

處女座很常忘記別人的付出，對他們來說時間久了，別人的付出就會慢慢變成習慣，而且一旦有爭執或得罪他們，就會把所有對方的好忘的一乾二淨。

第一名：雙子座

雙子座有自私且慾望很多的性格，這會讓他們的胃口被養大，導致很多事情對他們來說，都不足以滿足自己，久而久之很多事情都會變成理所當然，自然就沒了感恩之心。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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