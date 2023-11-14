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心不在焉星座？射手很隨便、水瓶太跳躍、這星座自以為聰明「一心多用」常出包

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為心不在焉示意圖。圖片來源/ingimage
圖為心不在焉示意圖。圖片來源/ingimage

有些人很難專心，動不動思緒就飄出去，別人說話也聽不到，事情也做得亂七八糟。命理網站旺好運分享「這些星座真的容易心不在焉」，快看看你上榜沒。

第三名：射手座

射手座的性格比較急一點，所以做事情常常忽略掉細節，他們喜歡簡單行事，但許多事情是比較複雜或需要用心來完成的事，因此讓他們接手做這些事情後，就會讓人覺得沒有在頻率上。

第二名：水瓶座

水瓶座的節奏很快，他們無時無刻都在想著下一步要做些什麼事，所以時常忘記現在的步驟到哪裡，不過好險的是，他們大多數都很聰明，一下子就能夠把腦袋拉回崗位。

第一名：雙子座

雙子座時常一心多用，總是頭腦很靈活，導致在做事情時，常常同時間在想別的事，結果事情不僅沒做好，想事情也只想到一半，因此會讓人有一種心不在焉的感覺。

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