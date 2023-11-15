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超敷衍3星座！水瓶毫不在乎、處女做不到就想逃、這星座隨口亂講「說話不算話」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為朋友說話敷衍示意圖。圖片來源/ingimage
圖為朋友說話敷衍示意圖。圖片來源/ingimage

有時候人們對某些事情不感興趣，或是不想深入了解，或是想要換話題或逃離現場，又不想直接拒絕撕破臉，就會敷衍別人，命理網站旺好運分享「這些星座就是很愛敷衍」，快看看有你嗎？

第三名：水瓶座

水瓶座其實天生帶有一點傲氣，而且頭腦有很多的小聰明，他們認為自己是很獨一無二之外，也非常做自己，對很多事情他們根本不在乎，因此對其他不看重的事物，當然就會用敷衍的心態去面對。

第二名：處女座

處女座通常不太會敷衍別人，除非他們感覺到壓力，因為他們對於很多事情都太過於要求，但如果發現自己做不到，但旁人又一直提醒或者要求，那他們就會開啟敷衍模式，就是盡可能的想躲避。

第一名：雙子座

雙子座雖然非常會社交，但總是會把很多事情浮誇或者撒謊來營造話題，等到後續又再被其他人提及，他們總是會敷衍面對，讓人覺得說話很不算話之外，對他們所說的話也會大打折扣。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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