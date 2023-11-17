伶牙俐齒3星座！處女情勒高手、天蠍生氣就毒舌、這星座死的講成活的
講話是人生的課題，有時候可能沒有那個意思，但禍從口出，在當下可能已經傷害到人了，命理網站旺好運分享「這些星座真的很伶牙俐齒」，不過還是要注意，盡量不要傷人啦。
第三名：處女座
處女座講話非常之狠，尤其是越在乎的人就會講的越難聽，不過他們通常只會針對事情，不太會刻意去針對人，但常常為了要說贏別人，可能會用人身攻擊的方式，或是各種情緒勒所的言論來讓對方閉嘴。
第二名：天蠍座
天蠍座在大多時間其實都挺安靜的，也比較置身事外一點，但如果自己的權益受損或者被針對，那他們生氣之後的毒舌攻勢，也會令人舉手投降，甚至會讓人造成心理層面的創傷。
第一名：雙子座
雙子座思考能力與口條能力都有很高的水準，他們可以憑著一張嘴創造出自己人生的一條道路，總是把一件事情說得頭頭是道，但也因為這樣，常常與人較量，會讓人覺得他們講話非常不尊重人。
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