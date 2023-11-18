超好騙3星座！牡羊相信朋友、雙魚好天真、第一名自認「全世界都愛我」

有些人就是好傻好天真，只要別人說什麼都相信，命理網站旺好運分享「這些星座就是容易傻傻相信人」，快來看看都有誰上榜。

第三名：牡羊座

牡羊座在很多場合都是活潑且討喜，因為他們性格直爽又簡單，所以一下子就可能跟很多人稱兄道弟、姐妹結緣，但其實對方不見得都是那麼單純、沒目的，在這樣的情況下，牡羊座就很機會傻傻的被別人騙了。

第二名：雙魚座

雙魚座在心思上其實很善良跟單純，所以一般來說都沒什麼防備心，尤其是對朋友更加信任，但也因為這樣容易對身旁的人放下戒心，這樣就會被有不懷好意的人給攻陷，雖然雙魚座很聰明有辦法應付，但自己也會因此吃了不少虧。

第一名：獅子座

獅子座性格比較霸道，但也因為這樣，很多時候都不太會去思考，有想法過於直接或單純的問題，所以容易誤信別人，時常以為大家都是真心跟他們好，直到最後被騙、被欺負，才知道自己的眼界有多狹小。

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