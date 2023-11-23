自我意識強烈三星座！獅子自信爆棚、摩羯只信自己、他是天選「吵架王」

有些人對事情很有看法、主見，個人意識強烈，非常堅持己見。命理網站旺好運分享「這些星座真的自我意識很強烈」，快看看誰上榜。

第三名：獅子座

獅子座是喜歡高調的人，他們有極高的自信心，所以自我意識當然也就跟著強烈，而且他們非常愛用自己的看法來炫耀事物，如果得到的回饋還不錯，他們就會完全沉浸在被羨慕的世界裡。

第二名：摩羯座

摩羯座內心有一股野心，他們總是低調的默默耕耘，因為他們知道只有自己才值得信任，因此這樣的思維也是自我意識非常強烈，不過他們不會把這一面表現出來，反而屬於默默做好自己的事情，其他就當看戲。

第一名：處女座

處女座天生就是非常聰明，做事情總是能規劃的很完整，對很多事情也都有自己的看法，重點是還能夠在其中反省且學習，也因為這樣的性格，自我意識是非常強烈的，所以時常也會跟別人發生一些爭執。

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