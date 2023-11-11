婚後像變個人「星座男」！ 水瓶變愛家男、小氣金牛對伴侶超大方

許多人在婚前與婚後的思想與心態都會有一點不太一樣，命理網站旺好運分享「這些星座男結婚後真的變一個人」，雖然也是騙婚，但結果都是往好的方向發展。

第三名：天蠍座

天蠍男的想法很難捉摸，時常給予一種很強烈的距離感，但其實他們若是步入婚姻，一定是深思熟慮過後才會有的決定，所以他們會把精力花在經營婚姻上，而且會不時給予另一伴驚喜，更懂得如何在婚姻中耍浪漫。

第二名：水瓶座

水瓶男非常注重個人隱私，而且往往都是先以自己為主去思考所有事情，但在婚後他們會變得以家人為優先，願意花更多時間在他們身上，甚至都不需要個人時間也沒關係，因為他們覺得這就是幸福的來源。

第一名：金牛座

金牛男給予大家形象往往都是很小氣且愛計較，但其實他們婚後是非常捨得在另一伴身上花錢，雖然他們不太浪漫，也不太會弄一些儀式感的東西，但他們婚後對於另一半的照顧與愛護是絕對不會少的。

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