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不敢追！「3生肖女」氣質出眾「骨子卻很高傲」 男生看了都閃最遠

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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有些女孩子總是散發著光芒與魅力，但卻弱水三千，只取一瓢飲，總是保持著單身，他們有的孤傲，有的冷豔，讓男人不是無功而返，就是敬而遠之，這些女孩子常是男生最不敢追的對象，一起來看看是哪幾個生肖

屬馬

精力旺盛的馬寶寶總是能夠東奔西跑，穿梭在各種場合中，馬寶寶待人和善，穿著時尚，在不知不覺中，就能招引許多桃花前來，但是馬寶寶具有獨立精神，常把工作看得比愛情還重，願意將所有心思都放在衝刺事業上，如果你想要追求馬寶寶，那麼你必須有相當程度的成就，否則你只能成為眾中多桃花中的一枚砲灰，簡而言之，馬寶寶就是女強人的代表之一，如果你還不夠強，別急著追求馬寶寶，最好先培養自己的實力。

屬蛇

寶寶性情孤傲，冷豔而神秘，說是冰山美人一點也不為過，他們的性格難以捉摸，好似虛無飄渺，空幽一般，卻又好像在打量著什麼，猜不透下一秒蛇寶寶會有什麼舉動，如果想要接近，又常會吃閉門羹，得到冷漠的回應，其實蛇寶寶只是比較不容易相信人，他們性情多疑，不能確定你是否真誠，如果你能夠用溫暖熱情的心，以漸進的方式，慢慢去融化蛇寶寶，讓他卸下心防，相信抱得美人歸只是遲早的事。

屬龍

龍寶寶就像仙女下凡一樣，他們仙風道骨，自帶靈氣，好似觀音菩薩降臨，讓人想要恭敬禮拜，不敢有非分之想，而高氣度的龍寶寶也具有聰明才幹，在面對人事物時，都會不知不覺以王后的角度來思考，這樣母儀天下的表現，更加深了他們崇高女神的定位，讓男人望之卻步，其實要追求小龍女並不困難，你只要用真誠的心思對待，一切開誠佈公，沒有隱瞞，那麼小龍女就會覺得你們是同一類人，自然就能拉近距離，譜出戀曲。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

單身 愛情 生肖

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