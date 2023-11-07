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「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為生肖外表單純，內心老狐狸示意圖。圖片來源/ingimage
圖為生肖外表單純，內心老狐狸示意圖。圖片來源/ingimage

有些人很常「扮豬吃老虎」，表面看來單純，其實內心卻很複雜。命理網站搜狐網分享，有幾個生肖表面上看起來相當誠實，但實際上他們的內心非常精明，並不像表面上看起來那麼簡單。

▎生肖豬

生肖豬的人外表看起來很內向，好像不善於與人溝通。事實上，他們的內心非常聰明，也有一把尺，特別能夠辨識那些人可以和他們溝通。

大多數人可能認為屬豬的人是工作狂，不擅長人際關係和生活，但事實上並非如此。屬豬的人只是外表比較內向，表面上看起來很笨笨的，但內心絕對不是這樣的。

屬豬的人屬於心裡住著老狐狸的類型，他們很清楚自己表面上看起來挺誠實，所以他們會假裝自己就是這樣性格的人，但是真正了解了之後，你會發現他們原來很精明。

▎生肖龍

屬龍的人個性開朗，總能吸引眾人目光。他們是那種社交能力很強的人，但是總給人一種正直誠實的印象，這絕對是對生肖龍的人的誤解。

生肖龍與人交往的時候可能會顯得很誠實，但他們內心絕對是那種特別精明的人。屬龍的人絕不是那種看起來憨厚的人。事實上，他們的內心非常精明、聰明，這對一般人來說確實很難看穿。

▎生肖蛇

屬蛇的人給人一種神秘感，而且大多數屬蛇的人都不愛多說話，總是喜歡和人保持距離。從別人的角度來看，會以為他們很老實，但是事實上絕對不是那樣。

很多屬蛇的人都是那種內心特別精明的人。他們對任何事、任何事都有自己的看法，只是沒有表達出來而已，屬蛇的人很擅長隱藏自己的情緒。

屬蛇的人絕對有自己的原則。如果對方真的觸動了他們的原則，那麼屬蛇的人絕對不輕言放棄，甚至會為了達到目的而不擇手段。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

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