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明天「立冬」4星座財運噴發！巨蟹偏財、金牛興趣財、獅子貴人財、天秤機會財

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明天「立冬」4星座財運噴發！巨蟹偏財、金牛興趣財、獅子貴人財、天秤機會財

聯合新聞網／ 清水孟國際塔羅雲蔚老師
圖為財運示意圖。圖片來源/ingimage
圖為財運示意圖。圖片來源/ingimage

11月8日(周三)立冬節氣將來到！代表冬天也正式開始，不論是暖冬還是寒冬，對某些人而言，永遠都是賺錢的好時機。清水孟國際塔羅雲蔚老師指出，以下4星座，有機會在立冬時節財運大發！

TOP 4 巨蟹座

巨蟹座在立冬開始，可以展現出很好的社交溝通能力，提升人際關係與聯繫，這能幫助到商業方面的財務收入。自己本身也可以有很好的創意，能夠在藝術方面有不錯的創作，或是在偏財方面有很好的靈感，增加偏財的運勢。

TOP 3 金牛座

金牛座在立冬開始，可以好好鑽研自己的興趣，有機會利用興趣來賺取財富。像是可以利用音樂天份，或是表演來兼差獲取娛樂財；也可利用專業技能，與他人合作，提供服務與咨詢，財富自然跟著來。

TOP 2 獅子座

獅子座會將不少錢運用在人際交流上，而這也會促成他賺更多錢，能夠有不少的交易與生意往來。賺錢有一套，存錢也更有一套方法，財務管理能做得很好，有潛力積累巨大財富，包括投資房地產或家居方面的財富。

TOP 1 天秤座

天秤座在追求個人財富和事業時，會更加堅定有決心，有機會建立更多的商業交易，開拓新的財務機會。自己有很強烈的意識，可以在個人理財投資上，有優秀的表現，累積不少財富。正偏財都有不少的機會，幫助自己有更多收入。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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