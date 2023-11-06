本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「好運擋不住」：賺進大把鈔票

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要挪出時間，就能輕鬆入財，有人則是財運強勢，擋也擋不住，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬馬

在本周財運上，上班族的朋友將有機會獲得一筆小確幸，這是來自身旁親朋好友的介紹，讓你多了個打工機會，其工作內容既簡單又輕鬆，可能是幫忙顧店面或攤位，或是照顧陪伴老人，只需要你挪出時間就可以完成，雖然不是非常豐厚的收益，但至少是輕鬆入財。

第四名：血型AB型+生肖屬狗

如果你是論件計酬的獨立工作者，例如室內裝潢設計、水電工、美容美髮師等，這周的財運來得非常迅速，會在短時間內接觸到許多客人，你可以拿出自己的專業能力替客戶詳細說明，甚至也可以推薦產品，只要用誠心的態度交流，不僅能取得客戶的信任，更會爽快付錢，

第三名：血型O型+生肖屬鼠

在消費習慣不斷改變下，網路購物已經成為相當重要的一環，如果你是從事網路販售，而且是以食品為主要商品，本周的好運勢一定要多加運用，建議在這段時間可以進行促銷方案，最好能開直播或錄製廣告短片，透過影像的宣傳方式，能夠讓你迅速增加業績，帶來滿滿的財富。

第二名：血型B型+生肖屬蛇

如果你是具有專業能力的上班族，擁有機電、電腦等相關技術的人，在本周會有一場奇妙的緣分，有機會透過介紹接下一件專案，需要幫人處理或建構相關設備，這可是一筆不小的報酬，千萬不要獨攬，最好能找同事一起進行，只要共同合作，就能順利完成並讓荷包瞬間上揚。

第一名：血型O型+生肖屬兔

所謂天要下雨，糧要解營，有些事情要發生時，擋也檔不住，本周的財運就是這麼的突然，無論你是從事哪一種工作，在這段時間裡將會有許多發展的機會，你只要好好把握，就能讓自己賺進大把鈔票，但是財運來自於工作上的收益，所以可別投機想靠彩劵不勞而獲喔。

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