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2024各生肖衝加薪！馬多吃綠色蔬菜、豬戴金飾、猴走路聚財氣(下)

時報出版／ 文‧雨揚老師
圖為生肖運勢示意圖。圖片來源/ingimage
圖為生肖運勢示意圖。圖片來源/ingimage

二○二四年為甲辰龍年，也是大家殷切盼望的財庫年，該如何掌握錢財，開創新財脈，將成為今年最主要的開運課題。趕緊跟著雨揚老師的腳步，看看十二生肖專屬的招財祕法，讓我們一起抓緊財富機運，迎接絕佳的求財好時機，在財庫年坐擁富貴生活！

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  • 2024各生肖衝加薪！三生肖多穿紅衣服、蛇點檀香旺事業(上)

▎生肖馬🐴

《特質分析》

馬朋友擁有十足的衝勁與行動力，自由奔放的性格，也讓你在追求目標與理想上能一馬當先，帶領大家攜手向前邁進，並以此豐富自己的生活體驗。

《高薪祕訣》

馬朋友的地支為午，午在五行中屬火，而木行可以生旺火行，故可在辦公桌上擺放幾盆開運竹，以木行能量暢旺事業功名；也可多食用綠色蔬菜，補充豐沛營養，活絡健康好運。玫瑰花的熱情、積極能量，也非常適合自由奔放的馬朋友。

▎生肖羊🐐

《特質分析》

羊朋友有著和藹可親的性格，且因天性善良，讓你能輕易地和人群打成一片，加上驚人的耐性，也能讓你長時間處理相同的業務，是同事間不可或缺的好夥伴。

《高薪祕訣》

羊朋友的地支為未，未在五行中屬土，而火行可以生旺土行，故在簽定重要契約或會議記錄時，可多用紅色筆記本書寫，並以粉色便利貼註記重點段落，便能活絡事業好運，讓企劃或提案順利被採納。含蓄的鈴蘭花，則和羊朋友一樣寬容優雅，可在重要場合多使用此香氛開運。

▎生肖猴🐒

《特質分析》

猴朋友反應敏捷迅速，擁有極佳的學習力，在各種情況下，都能迅速做出反應，採取明智的決策，加上靈活的個性，讓你善於抓住機會，在各領域都能取得不錯的成就。

《高薪祕訣》

猴朋友的地支為申，申在五行中屬金，而土行可以生旺金行，故在晨間拜訪客戶時，不妨以步行代替乘車，接受太陽洗禮，讓你每走一步都能迎接滿滿財氣，逐步開啟富貴大運！此外，用印時也可選擇黃色系的印章，象徵廣納百財，財運無限大開。在香氛開運上，蘭花的清新無憂，能為神采奕奕的猴朋友加分，帶來非常好的形象！

▎生肖雞🐔

《特質分析》

雞朋友渾身上下充滿服務熱誠，加上勤奮努力的工作態度，讓你在任何場合都能應對得宜，取得他人的信賴，展現出自身的精湛實力。

《高薪祕訣》

雞朋友的地支為酉，酉在五行中屬金，而土行可以生旺金行，故在出席商務場合時，可以打上亮黃色的領帶，或是背著黃色系的手提包，有助催發財氣，談成一筆筆大訂單。此外，也可將美味又營養的地瓜當成早餐或點心，讓你「含吉」一整天！而櫻花的花語是熱情璀璨、高尚堅貞，與勤奮又勤勉的雞朋友，是絕佳的開運組合。

▎生肖狗🐶

《特質分析》

狗朋友擁有極佳的辦事能力，加上忠心耿耿的性格，讓你格外地有責任感，總會用心做好每一件事情，故也深得主管同事們的愛戴與信任。

《高薪祕訣》

狗朋友的地支為戌，戌在五行中屬土，而火行可以生旺土行，故在布置辦公桌時，可多選用紅色系的配件，讓工作氛圍時刻吉祥喜慶、鴻福不息！ 個性忠誠堅定的狗兒，恰好生肖元辰花正是花語為真誠、可靠的菊花，也能在自己的桌上擺上一盆，將盆綁上紅線，更能為自己添福添喜！

《2024開運大預言&祥龍財庫年/開運農民曆》。圖／時報出版提供
《2024開運大預言&祥龍財庫年/開運農民曆》。圖／時報出版提供

▎生肖豬🐷

《特質分析》

豬朋友有著謙和有禮的個性，容易融入人群之中，且特別善於在團隊合作中，激發出自身的潛能，並能在工作中傳達積極正向的能量，以及歡樂的氛圍，成為同事間的好榜樣。

《高薪祕訣》

豬朋友的地支為亥，亥在五行中屬水，而金能生旺水，故可在家門口擺上帶有金色系的地墊，讓好運始於足下，鋪就成功之路。此外，出門時也可多配戴黃金飾品，照耀財富之路。金色的向日葵，也正好為豬朋友的元辰花，能帶給人開朗溫暖的能量！

(本文摘錄自《2024開運大預言&祥龍財庫年/開運農民曆》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

生肖 加薪

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