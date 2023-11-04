離婚後主動幫「辭祖」！巧遇前婆婆路邊賣玉蘭花 她裝沒看見：會太無情嗎？

婚姻若以離婚收場，在路上遇到對方家人時，難免會感到尷尬。一名女網友分享，近日巧遇「前婆婆」在路邊賣玉蘭花，但因為不想再與前夫家有瓜葛，所以假裝沒看到，同事卻認為她應該幫忙一下，不禁詢問網友「這樣會很無情嗎？」

一名網友在「匿名公社」發文表示，3日早上跟同事跑業務時，意外看到前婆婆在路邊賣玉蘭花。同事不知情，便拉下窗戶向她買了一串，但當下原PO怕被認出來，只能假裝低頭翻腳下樣品。和同事坦承後，同事認為她應該要幫忙一下，「但我實在不想再跟前夫他家有任何瓜葛，這樣會很無情嗎？」

原PO透露，前婆婆命很苦，年輕時嫁給酗酒又不負責的老公，生下不工作軟爛的大兒子，和成天做大老闆夢的原PO前夫。不過，婚後婆婆卻對她很好，「從不催我生小孩，怕我們日子難過也會常拿她種的菜來，決定要離婚時還主動跑來幫我收拾」。

原PO表示，原以為前婆婆是要監視她，沒想到是真的好心幫她打包，還偷塞了一條小金手鍊。除了離婚後堅持帶她去「辭祖（向夫家祖先稟報已經離婚）」這點，讓原PO不能理解之外，「她真的算是及格的婆婆」。原PO進一步猜測，前婆婆原本有工作，現在卻大白天跑出來賣玉蘭花，可能是日子真的過不下去了。

文章底下網友紛紛表示，「辭祖是為你好，代表你跟這家人沒瓜葛，如果他們祖先家族風水有什麼不好都不會禍害於你」、「辭祖才不會勾勾纏，好婆婆」、「很有愛的前婆婆」、「傳統習俗辭祖很重要，婆婆真的對你很用心，是為妳好」、「他是個好婆婆，不忍你在那裡受傷害，他一直都為你著想」。

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