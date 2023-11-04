下周生肖運勢／猴有貴人、龍財氣驚人、蛇謹慎投資

命理專家曼樺老師分析，11/05-11/11生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.猴

本周運勢強大，氣勢輝煌，貴人出現來幫忙，為第一名。行事順利，如虎添翼，千萬好好把握機會。

2.龍

本周運勢大躍升，好運旺旺為第二名。趕緊把握商機，得搶佔鼇頭才能扭轉乾坤。你越努力，就會越幸運。

3.雞

本周運勢突然逆轉勝，潛力繼續爆發，為第三名。多一份心思自己去督導一下，確保你勝利的果實。

【財運前三名】

1.龍

本周財運轉正，謹慎的理財，國際的視野，在不穩定的市場狀況下，還是有幣值價差，穩健投資理財的收穫。

2.雞

本周財運小升，工作順利帶來的多於收入，刺激消費，終於買下心儀已久的最新手機，再用手機來賺取更多的網路商機。

3.蛇

本周財運不差，就是波動很大。謹慎處理股東之間的合作，儘管是小錢投資，一點一滴都是辛苦錢。

【感情運前三名】

1.猴

單身女性本周職場魅力大增，專心做事的魄力，讓你贏得異性愛慕的眼光，宛如桃花舞春風般的心情飛揚。

2.龍

愛情運突破低谷期，就算談的是遠距離戀愛，談的是日文英語交雜，心有靈犀一點通，真正相愛的是共同的靈魂。

3.雞

愛情運上升，暗戀上你的烹飪教師，每周有兩天是你心情最開朗的時刻，你喜歡這種無人知的暗戀，特別開心。

3.兔

愛情運提升，最近處在換工作的你，情緒與焦慮並存，但女友及時安慰，甚至給予生活支持，讓你備感溫馨。

【健康運前三名】

1.猴

健康:健康運佳，持續的騎腳踏車運動，雖然辛苦，但是身體變得結實有力，體型完美，太喜歡這種感覺了。

2.龍

健康運勢尚可。喜歡每週一次的室內溫水游泳課，不怕冷又可以健身，教練又帥，心情真好。

3.雞

健康運尚可，本周吃大餐的機會很多，最好能夠利用晚上跳跳健美舞，排除油脂與熱量，這樣才能平衡。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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