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2024各生肖衝加薪！三生肖多穿紅衣服、蛇點檀香旺事業(上)

時報出版／ 文‧雨揚老師
圖為穿紅色衣服示意圖。圖片來源/ingimage
圖為穿紅色衣服示意圖。圖片來源/ingimage

二○二四年為甲辰龍年，也是大家殷切盼望的財庫年，該如何掌握錢財，開創新財脈，將成為今年最主要的開運課題。趕緊跟著雨揚老師的腳步，看看十二生肖專屬的招財祕法，讓我們一起抓緊財富機運，迎接絕佳的求財好時機，在財庫年坐擁富貴生活！

▎生肖鼠🐭

《特質分析》

鼠朋友擁有敏銳的洞察力，且非常樂於挑戰新事物，故在工作上能有豐富的想像力和創意，總能激發出與眾不同的構思及提案，讓你能充分發揮自身的潛能。

《高薪祕訣》

鼠朋友的地支為子，子在五行中屬水，而水剋火為財，故在出席重要場合時，可以穿上紅色系的貼身衣物，便能暢旺各方好運，讓運勢紅紅火火；感到疲勞時，也可以吃顆甜糖或紅棗來補充體力，有助重振精神，再創巔峰！此外，可多使用桃花香味來相呼應，暢旺迷人的魅力能量。

▎生肖牛🐮

《特質分析》

牛朋友有著沉穩且內斂的個性，這份特質也將活用在事業上，讓你在執行業務時能有極佳的耐性，無論面對任何挑戰，都能以腳踏實地的方式化解難題。

《高薪祕訣》

牛朋友的地支為丑，丑在五行中屬土，而火行可以生旺土行，故在洽談合作時，可以換上紅色鞋襪，讓你從腳扎穩富貴根基，行走步伐更沉穩、氣場更強大，職涯發展也會走得更穩健。在出席重要場合時，也可以噴上清新淡雅的小蒼蘭香水，能讓身心更容易放鬆。

▎生肖虎🐯

《特質分析》

虎朋友擁有積極進取的野心，對於工作也有自己的一套規劃，且善於將興趣和事業結合，再加上衝勁十足的熱忱，讓你總能開創出屬於自己的一片天，走出屬於自己獨特的路。

《高薪祕訣》

虎朋友的地支為寅，寅在五行中屬木，而水行可以生旺木行，故在重要會議或面試時，可攜帶水藍色的筆記本或資料夾，有助活絡思維，讓你的思緒更加敏捷，提出更優秀的提案；也可多使用橙花香氛，有助迎接人際關係的美好事物。此外，在初一或十五時，也能燃點藍色酥油燭，讓美夢幸福成真！

▎生肖兔🐰

《特質分析》

兔朋友有著縝密的心思，且十分善於分析，加上天性善良和樂於助人的特質，也能讓你奠定良好的人際基礎，成為部門中重要的幕僚人才以及溝通橋梁。

《高薪祕訣》

兔朋友的地支為卯，卯在五行中屬木，而水行可以生旺木行，故可在精油燈中滴上海洋薰香調的精油，可助睡眠安穩，以充沛活力迎接嶄新的職場生涯。而兔子有顆純潔善良的心，也很適合多運用溫柔的百合花香氛。

▎生肖龍🐲

《特質分析》

龍朋友擁有認真踏實的性格，且對經手的業務都十分負責，總會將事情做到盡善盡美，不僅是團隊成員眼中可靠的夥伴，也很容易因此而得到上司讚賞，進而得到升遷加薪的好機會。

《高薪祕訣》

龍朋友的地支為辰，辰在五行中屬土，而火行可以生旺土行，故在開會報告時，可換上紅色系的上衣或襯衫，或戴上粉色系的手錶，就能讓好機運掌握在身上及手上。牡丹花富貴圓滿、雍容華貴的特性，也能持續帶給龍朋友勇往直前的能量。此外，享用早點時也可以配些番茄汁開胃，有助開啟一整天的好運。

▎生肖蛇🐍

《2024開運大預言&祥龍財庫年/開運農民曆》。圖／時報出版提供
《2024開運大預言&祥龍財庫年/開運農民曆》。圖／時報出版提供

《特質分析》

蛇朋友有著理性且冷靜的個性，不僅處世圓滑周到，行事也格外謹慎，總會經過縝密的思考及規劃後，才會著手行動，使你在決策表現上相當可靠。

《高薪祕訣》

蛇朋友的地支為巳，巳在五行中屬火，而木行可以生旺火行，故可在家中書房或辦公桌燃點檀香，有助淨除事業阻礙，開創不凡成就。此外，在喝咖啡或茶飲時，也可使用綠色系的杯墊，以水木相生之力，幫助匯聚財水，增添財富。紫羅蘭的高貴神祕，也是很適合蛇朋友外冷內熱的特性！

(本文摘錄自《2024開運大預言&祥龍財庫年/開運農民曆》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

生肖 加薪

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