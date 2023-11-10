2024財運指數(上)！兔鼠會加薪、猴買房錢滾錢、這生肖「5顆星」財神附體

在新的一年中，生肖運勢排名也重新排序，有哪些生肖準備嶄露頭角，迎接前途似錦的運程呢？雨揚老師新書「2024開運大預言」，分享2024生肖財運指數，快看看你有幾顆星。

第1名 雞

財運好運指數★★★★★

有吉星高照的今年，財運運勢當然也會有如財神就在你身邊一般，雖然不至於日進斗金，但加薪、豐厚獎金等都能有份，就算只是一時興起購入的彩券，也可能有不錯的進帳，手氣好得讓人羨慕。也有機會與實力雄厚的夥伴合作，拓展業務、創造進財機會；但由於仍有凶星環伺，別忘了仍要謹慎理財，各種高風險的投資或合作，均要慎思考量與評估。

第2名 兔

財運好運指數★★★★

兔朋友們正財收入穩定豐厚，尤其是男性朋友們，加薪或是獎金福利，甚至是透過轉職取得高薪，都是可以期待的。除此之外，還有來自各方的豐厚收入，不論是斜槓經營副業，或是獎金酬勞，甚至隨手買張彩券，都能有不錯的進帳。要提醒過去一直沒有理財習慣的兔朋友們，好好把握今年的好運勢，開始認真學習理財，即可讓財富生生不息。

第3名 猴

財運好運指數★★★★

雖然今年缺乏財運吉星入駐，但在整體運勢不錯的情形下，財運運程也一起被帶動了起來。正財收入穩定豐厚，偶爾也會有偏財好運，讓你喜獲額外收入。今年可趁著好運勢思考置產的可能，讓財富成為可以增值的物件，繼續以錢滾錢。此外，平常只需要量入為出，同時小心詐騙，避免損失大筆金錢，今年一定可以荷包滿滿。

第4名 鼠

財運好運指數★★★★

鼠朋友們今年的財運運程，與事業、功名的表現密切相關；無論是升職後大幅增加的薪水，或是工作表現亮眼而得的獎金，甚至是個人成就創下紀錄而得到的財富或獎勵，有形的財富收穫頗豐；從中建立的人脈資產，也令人刮目相看。提醒您今年求財不可貪，穩住步伐，好好調整理財步調，並留心詐騙投資訊息，累積財富將不是難事。

第5名 豬

財運好運指數★★★

雖然整體運勢不錯，但有顆財運凶星「小耗」入駐，今年會有錢財意外流失的狀況，可能是投資失利、朋友借錢不還、斜槓收入銳減，或是原本期待的加薪取消、期待的獎金縮水等等，會打亂部分已經規劃好的理財步調，但別因此貸款或借錢支應，重新調整即可。平日只要量入為出，便能守住大部分的財富與積蓄，不至於消耗殆盡。

《2024開運大預言&祥龍財庫年/開運農民曆》。圖／時報出版提供

第6名 羊

財運好運指數★★★★

在吉星的守護下，財運運程恰如鴻運當頭的事業與功名一樣旺。正財收入因為職場的亮眼表現而有相對的成長，加薪或豐厚的獎金必少不了！也因為名聲響亮，意外開創了許多額外的賺錢機會。偏財運將會比往年好很多，但切記不能太沉迷彩券或投機的賺錢方式，以免得不償失。平日只要不過度消費，今年就可以順利累積不少的財富。

(本文摘錄自《2024開運大預言&祥龍財庫年/開運農民曆》，時報出版，未經同意禁止轉載。)