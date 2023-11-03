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恐龍家長出沒！獅子「我兒不會有錯」、巨蟹保護太過、這星座FreeStyle養小孩

聯合新聞網／ 12talks
圖為小孩示意圖。圖片來源/ingimage
圖為小孩示意圖。圖片來源/ingimage

現在是少子化的年代，很多家庭只生一個小孩，如果過分寵愛，他們很容易變成所謂的「熊孩子」。有些星座當了爸媽，總覺得自己小孩越看越可愛，對他們無限包容，不管小孩如何調皮都會說「他只是孩子」、「小孩都這樣」，一不小心就變成了恐龍家長。這邊分享幾個特別容易變成「恐龍家長」的星座，請小心服用。

▎巨蟹座 過於保護 不放手獨立

巨蟹座對於小孩是呵護備至，日常的生活照顧到小孩不需要獨立，而且巨蟹座對於孩有很強的保護慾，不容許小孩受到一點點委屈，這對於需要與同齡人相處的小孩，往往失去了自己解決問題的能力。

▎獅子座溺愛「我兒不會有錯」

獅子座愛面子的個性都會影響自己當爸媽的生活。因為面子，獅子座很會縱容小孩，不管小孩犯了什麼錯，不管小孩做什麼事，獅子爸媽都會選擇支持。獅子座對於小孩有種莫名的寵愛，有時甚至會到達溺愛的程度。

▎處女座規矩太多 逼小孩叛逆

處女座對於小孩是以嚴謹的態度，有點過於希望小孩成材，訂立了很多不同的規矩，這對小孩很容易產生反效果，因為小孩的反抗，想要脫離處女爸媽指定的路向，往往是熊孩子建立強烈反叛的時刻。

▎天蠍座 控制狂+情勒大師

天蠍座的控制慾很強，雖然會給孩子一定的自主權，但實際上也是希望控制孩子的一舉一動，在控制的基礎下會有情緒的勒索，有時會讓小孩更不知所措，加上天蠍座自身的原生家庭大多是不和諧，這會讓天蠍座更容易養出熊孩子而不自知。

▎雙魚座沒紀律 看心情養小孩

雙魚座看重感覺，對於小孩的養育方面自然也會用比較隨意的方式。有時會顯得沒有底線，今天不行的事情，明天可以，對於小孩是一種沒有紀律的成長，突然又會很嚴厲，這種方式很會養成熊孩子。

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

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星座 恐龍家長

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