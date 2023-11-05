3星座脾氣暴躁但絕不會動手 牡羊座只動口最怕鬧僵成1局面

面對事業、愛情、親情等，有時難免會遇到令人生氣的事情，不過無論再生氣，也都不該以暴力還擊。陸媒《搜狐》分析「脾氣雖然差但絕不使用暴力的三個星座」，分別是牡羊座、金牛座、處女座。其中牡羊座雖然脾氣暴躁，但不會使用暴力，因為他知道，一旦動手兩人就得分道揚鑣。金牛座則是不想讓彼此徹底翻臉。

牡羊座

牡羊座敢愛敢恨，有什麼事都不會憋在心裡，若是在與人相處的過程中鬧矛盾，牡羊座不會忍讓，會把心裡的話坦白的說出來，生氣的時候可能還會說出難聽的話，但即使牡羊座脾氣暴躁，但他們也只會嘴上說說，不會使用暴力解決事情，因為他們深知，一旦動手兩人就注定分道揚鑣，這是他們最不想看到的局面。

金牛座

金牛座的人生氣時會失去理智，但無論如何都不會動手動腳，他們不想因此讓彼此徹底翻臉。金牛座與人鬧矛盾時，只會固執己見到底，只要對方服軟，他們的怒火就會平息。但如果對方挑事，或先挑釁他們，金牛座也不會有所顧慮，會讓對方後悔動手。

處女座

處女座的人脾氣不好，但他們心很軟，典型嘴硬心軟的類型，生氣時頂多罵人幾句，他們做不到真的動手還擊，即使再生氣，處女座也會給彼此留一絲餘地，不至於鬧到絕交的局面，他們不願意輕易放棄一段關係，因此生氣時也只會鬧脾氣而已。