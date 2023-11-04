就是聽不懂暗示！對戀愛遲鈍的六大木頭星座 冠軍超難攻略

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「木頭星座」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的木頭星座排行。

在曖昧階段，最重要的就是相處與溝通，但若是遇到戀愛神經超大條，或是木訥、不善表達的對象時，到底該怎麼應對？又有哪些星座最常出現「木頭」個性呢？我們本次就針對「木頭星座」進行觀測，快來看看你喜歡的對象是不是也在榜上吧！

面對外冷內熱的摩羯「主動」是關鍵 金牛多溝通和表達才不會錯失良機！ ▲ 網友熱議TOP6木頭星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「木頭星座」話題的討論，發現「摩羯座」由於個性嚴謹，不太會主動與人互動，面對他人示好也經常感到不知所措，而讓人覺得木訥、對感情有點遲鈍，不苟言笑的樣子也看起來十分高冷，充滿距離感。

就有網友指出「（摩羯）話都不會主動講，也不太會找話題」，引起網友共鳴回覆「我男朋友也是摩羯座，當初我丟了多少球都不接，結果在一起後他說對我一見鍾情」，認為即使摩羯座表面上看似平靜，但內心或許有許多想法，鼓勵想追求摩羯座的網友可以試著「主動」出擊。

而不善表達的「金牛座」也是許多網友公認的木頭星座。金牛座的個性務實，比較難被浪漫與不切實際的事物打動，對於情感更是經常慢半拍。

就有網友發文請益「如何與喜歡的金牛座互動」，吸引不少網友回覆「金牛座普遍十分被動，可以積極主動一點」、「讓他的生活都充斥著妳，然後保持妳的熱情跟耐心」，建議發文者持之以恆的保持熱情，陪伴與守候才是撬開金牛座內心的關鍵。也有人提醒溫吞的金牛座，在面對感情課題時，應該「學會溝通和表達情感」，才不會錯失良緣。

另外，雖然「天秤座」細心敏感，能建立良好的人際關係，但在感情方面卻經常被認為笨拙、被動。

這是由於天秤座習慣多方考量，有時過於追求平衡便表現得猶豫不決，就有許多網友認為「天秤座對感情還滿遲鈍的，很難意識到自己想和對方在一起」、「天秤座容易優柔寡斷，我朋友就木訥害羞又難聊」，不過也有人點出天秤座「遇到喜歡的類型會很主動」、「不喜歡太有目的性的相處」，建議想追求天秤座的網友放寬心態，適時展現自己的優點，但不要逼對方給出答案，給天秤座一點時間審視彼此的相處，才有機會拉近兩人的關係。

你也遇到過這些「木頭星座」嗎？還是你的星座也上榜了呢？無論是哪種性格，在面對感情不知道該如何應對時，不妨參考看看網友的建議，試著表現得更積極主動，保持真誠與熱情的態度，彼此間的關係或許會往意想不到的方向發展喔！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「木頭星座」相關討論則數。觀測期間：2023/07/25~2023/10/25，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw