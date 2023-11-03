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「3生肖」聰明卻沒朋友！屬猴人太愛膨脹吹噓 第一名是名符其實的寡人

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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常言道，聰明反被聰明誤，許多聰明人知道如何在世間的生存之道，但往往卻略了人是群居動物，只有互相幫助才能夠強大，少了朋友的人，生活的色彩也就黯淡下來了，現在一起來看看是哪幾個生肖，聰明卻沒朋友。

第三名：鼠

鼠寶寶擁有相當強的適應能力，能夠在各種不同的環境中找到生存之路，他們觀察細微，知道誰是老大，不要得罪，也知道誰是可利用的人，能夠加以親近，他們雖然可以靠著自己聰明的判斷交到許多朋友，但卻也格外小心，假設有人有求於他，鼠寶寶會再三衡量，衡量再三，缺乏了一股情義相挺的力量，因此也讓人覺得鼠寶寶沒有義氣，建議鼠寶寶不要太過於謹慎，你的相挺，能為你帶來更多的善緣。

第二名：猴

擁有七十二變的猴寶寶，可以說是交際應酬裡的花蝴蝶，能夠遊走在各種階級地位之間，聰明的他把每個人都安撫得服服貼貼，這樣廣結善緣的猴寶寶怎麼會沒有朋友呢？主要是因為猴寶寶容易有誇下海口，或是膨脹吹噓的情形，自己能力不足卻又答應他人，最後卻無法實現諾言，以至於讓人失望而離去，建議猴寶寶要修改浮誇的個性，並保持誠信，以免身邊的朋友一群接一群的更換，到最後知心的人沒幾個。

第一名：虎

虎虎生風的虎寶寶具有相當大的熱情與朝氣，常常能感染身邊的人，成為眾人注目的焦點，他們對於人事物都富有十足的動力，聰明的他能夠帶領大家一同前進，但是虎寶寶易受情緒波動，常有多愁善感的情況，讓他的個性變得有點陰晴不定，加上自身霸氣的一面，往往令人敬而遠之，這樣的虎寶寶只能成為一個孤傲的領導者，但卻沒有親信，是名符其實的寡人，建議虎寶寶要多讓自己心情平靜，不要亂發脾氣，才能讓朋友留在身邊。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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