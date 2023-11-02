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誰最腹黑？天蠍冠軍、摩羯大BOSS、這星座「好好先生」其實超虛偽

聯合新聞網／ 綜合報導
天秤座表面人很好、很溫和，實則內心腹黑示意圖。圖片來源/ingimage
天秤座表面人很好、很溫和，實則內心腹黑示意圖。圖片來源/ingimage

生活在世界上，我們很難看透人的本性，有些星座超腹黑，搜狐網公布「最腹黑的星座排名，十二星座如何看清一個人」，列舉了最腹黑的幾個星座，除了總是上榜的天蠍座、摩羯座，還有一個令人超意外的星座。

▎天蠍座 忍一時伺機復仇

面對別人的奚落和調侃，天蠍座願意一時吞忍，在能力還不夠的時候，他們不會表達不滿的情緒，而是將這件事情記在心裡，等到他們有能力了，或有合適機會再報當年的仇。

天蠍座腹黑程度高居冠軍，沒人能猜透他們的心。天蠍座可以對人維持表面友善，不過他們報復心很重，頭腦清晰、觀察力奇佳，只要出手一定是快狠準。

▎摩羯座 沉默的腹黑大師

「不在沉默中滅亡，就在沉默中爆發」，用這句話來比喻摩羯再適合不過。不管外表多溫和優雅，摩羯就是腹黑大師，建議還是少惹他們為妙。

戲劇或漫畫裡的大BOSS，常常以溫柔和藹的形象存活著，摩羯就像那樣。一開始給人很好印象，直到他們腹黑的內心被一點點揭開，人們才知道得罪了摩羯，後果有多可怕。

▎天秤座 和善外表都假的

說起腹黑星座第三名，天秤座可謂當仁不讓。你可能很驚訝，天秤座不是「好好先生」、「好好小姐」、加上世界和平主義者嗎？他們在外面總是營造著完美形象。

不管天秤座外表看起來有多友善，他們其實有顆虛偽的心，也很擅長察言觀色，表面上樂於傾聽別人煩惱，但其實內心早就覺得厭煩。天秤座沒什麼底線，好脾氣只是他們完美的偽裝。一旦惹到天秤座，他們將將會無所不用其極地對付你。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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