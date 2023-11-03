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「這裡」長痘痘是好事？快照鏡子...出現這些徵兆你要發大財！

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為照鏡子看面相示意圖。圖片來源/ingimage
圖為照鏡子看面相示意圖。圖片來源/ingimage

最近會不會走好運、會不會發財？其實看面相就知道！命理師湯鎮瑋分享影片「走財運發財的五大徵兆」，快拿出鏡子照看看吧！

▎眉毛上長痘痘

眉毛代表交友宮，假設眉毛上近期有長痘痘，就代表近期會有好事上門。也代表貴人指路，幫助逢凶化吉。有些人眉毛天生有長痣，代表眉里藏珠，天生有貴人運，吉星高照能夠關關難過關關過。

如果眉毛周圍有發光發亮，甚至延伸到夫妻宮(太陽穴)位置，代表近期喜上眉梢友好事。

老師說，眉毛長痣或痘痘，都代表好運的徵兆。圖擷自湯鎮瑋老師YouTube
老師說，眉毛長痣或痘痘，都代表好運的徵兆。圖擷自湯鎮瑋老師YouTube

▎耳朵長痘痘

耳朵代表福氣的象徵，如果耳朵近期耳垂有凸起或長痘痘，代表財運敲門，事業運也很旺，會有善緣、巧遇。

如果左耳代表財運，右耳代表福氣，都是好現象。

耳朵有痣或長痘痘，最近可以多累積福德、行善布施，可以累積福報，會有好機會等著你。

耳朵氣色如果比臉黑，是比較不好的徵兆，可能健康運在走下坡，福德衰退中。

▎印堂發亮

兩眉頭中間是印堂，印堂和鼻頭如果同時在發亮，代表最近要發財，印堂代表近期的運勢，代表正處於巔峰時期。如果鼻頭也一起發亮，代表可以掌握財富的權勢，近期財運旺盛。

▎吉祥夢境

最近有夢到什麼呢？如果常夢到大海、河、水、下雨，或是排泄物都是發財夢。如果在夢裡面有流血、見血，也是好現象，代表一切逢凶化吉

▎常被讚美

如果最近沒特別做什麼事情，就獲得別人的讚美，不是阿諛是真心的那種。常常被讚美，代表氣色好、氣場好。發自內心的開心、或接受到別人的讚美，都是代表運氣將轉好。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

面相 財運

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