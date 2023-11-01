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金錢警報！年底前「3生肖」面臨財富危機 需特別小心

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金錢警報！年底這些生肖面臨財富危機，需特別小心(圖片來源：Shutterstock)
金錢警報！年底這些生肖面臨財富危機，需特別小心(圖片來源：Shutterstock)

2023年就快要到年底了，大家都想攢些錢好過年。然而，當下局勢動盪，經濟環境不明，投資、做生意都得小心為上。科技紫微網接下來就要提醒大家，今年年底有哪幾個生肖財運方面特別需要提高警惕。

讀文小提醒：
財運的定義不僅是指擁有多少金錢。縱使億萬身家，但是手頭周轉不及，也會為錢犯愁，此為財運不利。另外還有該收到的錢收不到；無端破費；被騙被詐等，都屬於財運不利的範圍。

生肖兔

年底在錢財方面多有危難，可能會因事業方面表現不佳，使得正財收入出現波動，甚至年終獎金都得打折。尤其此時更換單位或選擇跳槽的人，將會發生一段時間的收入縮水狀況。不過，多年從事水利工程、或是餐飲經營的屬兔之人除外，這兩種行業受財運波及較小，錢財到手無礙。

其他行業的屬兔人，建議點一盞事業燈，幫助事業順暢，鞏固業績提升，從而帶動正財能量。

生肖鼠

這波年底財運，對於工作穩定、或是就職於大企業的上班族而言，可依靠穩定的工資收入而不受大環境的影響。但對於經營生意或是從事金融行業的肖鼠者而言，此時的運勢就不夠有利，如果生意或是投資規模發展過快，都有可能受不佳的財運影響，若是急功近利，當心連本金都難贖回。

點一盞招財燈，得財神照拂，提升求財能力，祈求財路四開，錢財好事更快找到你，財運順暢無虞。

生肖馬

年底求財難度大，尤其不利於開拓新的財源，譬如進入新的領域經營、投資或是開展新副業，容易遇到被騙失財的狀況。上班族、經營者只要做好手上的工作，避開失誤，便可保證正財的穩定入帳。投資理財方面則需多關注時事發展、政策變化，若光憑感覺出手，易遭遇錢財有去無回的狀況。

年底可點一盞光明燈，光明燈有照耀前途之意，可保前途光明，諸事順利，減少外界環境對你的不利影響。

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