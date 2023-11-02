紫微斗數問與答／消災解厄還是器小易盈？ - 來談談祿存

許多星曜都有「名符其實」的特性，也就是它的名稱就已經說明了星曜的主要特質。

例如：太陽的熱情與付出，太陰(月亮)的溫柔與內斂。

然而，這些主要的意涵仍然需要借用一些引申或是聯想力來說明，有時並不是那麼地直觀。

「貪狼」雖然如實地描述了它所具有的「貪性」，但是如果要論「狼性」，貪狼可能還不見得強過七殺和破軍。

另一個原因是：主星通常帶有多重的意涵，單純的兩個字往往很難全面地解釋星曜的意義。

有些非主星的名稱就非常地直觀。

「火星」就帶有「火性」，無論是在情緒的管控(脾氣不好、沒耐性)或是內在的體質(火氣大、容易發炎)，都說明了相關的特質。

「陀羅」則借用了古老玩具「陀螺」的意象，所有的能量都用在旋轉而非前進，所以帶有「原地打轉」、「停滯不前」的意涵。

如果要論最直觀，也最討喜的星曜，則非「祿存」莫屬。

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在一般人的觀念裡，「祿」代表財富、錢財，「把祿(錢)存起來」滿足了大家對財富的基本期望。

從實物的觀點來看，「撲滿」應該是最能代表「祿存」的物品了。

器小易盈與保守

從理財的觀點來看，單純地「把錢存起來」，並不是一個理想的做法。

同樣地，從命理的角度來看，「祿存」也不能算是一顆全然無害的星曜。

如果要用一個最簡單的觀念來形容「祿存」，「保守」大概就是最貼切的形容。

「保守」最大的問題就是「缺乏(成長)動力」、「不想(會)有變化」; 把錢存在撲滿裡雖然是最安全的理財方式，但是缺乏成長的動力，時間一久自然難敵通貨膨脹所造成的購買力下降。

因此，有人用「器小易盈」來形容祿存。畢竟，再怎麼大的撲滿，也無法改善「把錢存起來」對於財富累積並沒有太大幫助的事實。

同時，這也說明了祿存必須和其他主星(特別是廟旺的主星)同宮的必要性。因為「主星」才能改善祿存「器小」的缺點，將辛苦積存的錢財做更有效率與效益的運用。

而主星也決定了「器」的性質與大小。

武曲與祿存同宮，坐命者會以「容易變現」作為理財投資主要的考量，畢竟武曲是一顆需要看到現金才會安心的主星。

太陰與祿存同宮，坐命者會以「土地、房地產」作為理財投資主要的考量，畢竟田宅主太陰篤信「有土斯有財」。

天府素有「庫星」的稱號，與祿存同宮更是如虎添翼，讓「集水器」變成了「水庫」，財富有如滔滔流水不斷地湧入。

精明詭譎的廉貞雖然不是財星，但是運用資源、機遇的能力也不在其他主星之下，與祿存同宮也可創造令人稱羨的財富。

台北101的阻尼器

「器小易盈」雖然說明了祿存保守、容易滿足的心態，但是無法解釋「祿存的鄰宮必有擎羊與陀羅」的現象。

由於星曜排列的規則，祿存在順時針方向的鄰宮必定有擎羊，逆時針方向的鄰宮必定有陀羅；這也意味著「當祿存出現時，煞星擎羊與陀羅必然在附近」。

這也是祿存令人又愛又怕的原因之一 - 既期待祿存所帶來的財富與好處，又擔心擎羊與陀羅所形成的殺傷力。

從意象上來看：兩項厲害的武器(擎羊與陀羅)，夾著一個容量甚小的撲滿，怎麼看都覺得不對勁。(電影不都是這麼演的：厲害的武器應該用來搶銀行的金庫才對？)

事實上，由於「祿存的鄰宮必有擎羊與陀羅」，意味著「祿存所在的宮位」面對鄰宮煞星的威脅，必須要有所準備。

那麼，為什麼不是「祿存」必須有所準備? 而是「祿存所在的宮位」必須有所準備?

一是「祿存」並不是一顆具有主導力量的主星，從先前的描述可知，它是屬於「錦上添花」的星曜。

二是鄰宮擎羊與陀羅的威脅並不是針對特定主星，而是針對被夾制的宮位。

101大樓不僅是受人矚目的地標，更是工程上的成就；但是在設計與建造時，必須考慮自然災害可能造成的威脅。

雖然建築本身的結構已將耐震及防風列入考量，但是超高樓層容易因為受到風力(或地震)影響而產生大幅度的擺動，進而造成住戶的不舒適。

為了降低建築物的振動反應，一個類似單擺的阻尼器被懸吊放置在101大樓的第87~92層之間。這個巨大球狀的阻尼器，由高強度鋼索，透過支架托住球體的下半部；並由其他的油壓及緩衝裝置，吸收球體擺動時的能量以減少擺動。建築物主結構上的擺動能量，則會藉由阻尼器而消散，以達到降低擺動的效果。

台北101的阻尼器

「祿存」就像這個阻尼器，用「保守」、「不易變動」的特質來對抗煞星(強風、地震)所造成的威脅。

然而，這個阻尼器並非單獨存在，而是必須與整個建築物(主星)連動，才能達到最佳的效果。這也說明了「祿存單守」(未與主星同宮)的困境：無法單獨阻擋鄰宮煞星的威脅。

消災解厄但非百搭

祿存還有一個重要的功能 - 消災解厄，聽起來很神奇；但是如果理解這個說法背後的基本邏輯，就不至於對祿存有過度的期望。

所謂的「消災解厄」，是祿存遇凶星能解其厄而不助其惡。

那麼，哪些星曜是「凶星」呢？

當然就是「俱作惡」的「殺破廉貪」了！(殺破廉貪俱作惡)

因為祿存穩重、保守、不喜歡改變，所以上述這些變動性較強的星曜與祿存同宮之後，變動性降低，相形之下也會變得比較保守。

其中以廉貞加祿存的效果最佳，廉貞精明依舊，但是遊走在法律與道德邊界的行徑得以收斂，有助於廉貞往正向的發展。

破軍與祿存的組合，也具有平衡的效果。以「破壞、消耗」為核心價值的破軍，遇上了以「積存」為主的祿存，會讓破軍遇事多些深思熟慮，不再率性而為。

如果將破軍的個性與運勢起伏比喻成股票市場中暴起暴落的「飆股」，那麼破軍與祿存同宮則像是「股(票)債(券)平衡」的組合，有助於風險的管控。

七殺和祿存的組合，形成一種「羈縻」的現象；用白話文來說，「羈縻」就是一種懷柔政策。

七殺是一顆冷硬、剽悍、不安定的主星，祿存則是一顆保守、重視安定的星曜。「羈縻」會讓七殺較為柔化，不再橫衝直撞；但是也會形成一種「放過自己，不要強求」的副作用。尤其當內心有想法、有衝動時，就傾向找個理由，形成自我保護與安定的平衡機制。

七殺與破軍畢竟是不同屬性的星曜，固然兩者可能都會衝過頭而讓自己受傷，但是七殺的屬性本就是「在失敗與挫折中成長」，充分利用過往的經驗與教訓，形成以「實務經驗」為核心的競爭力。

七殺與祿存同宮，讓七殺的衝勁與行動力大幅降低；就像是本來應該身先士卒、帶領士兵衝鋒陷陣的將軍，鄰陣發動攻擊時，卻要眾多士兵近身組成層層的護衛圈，確認自己安全無虞時才肯上戰場。將軍不僅無法得到寶貴的實戰經驗，也不容易在爭鬥激烈的戰場中脫穎而出。

而貪狼與祿存的組合(在命宮)，最令人哭笑不得。

貪狼與祿存同宮，有個端莊持重的名稱 - 「習正」；依照字面上的意義來解讀，就是貪狼受到了同宮祿存的影響，行為與貪多的習性得到了導正，於是桃花不再氾濫，慾念不再橫流。

但是細查「習正」的真正原因，往往卻是坐命者自覺外在與容貌並不像一般貪狼所具有的「致命吸引力」。

貪狼桃花氾濫的本質，是因為貪狼需要一個光鮮亮麗的舞台，能夠吸引眾人(當然包括異性)的目光，成為眾人矚目的巨星。但是當坐命者自覺外貌(外在)不具備足夠的吸引力時，自信程度自然降低，也只能「收斂言行」而得以「習正」。

那麼，祿存與煞星(或是化忌)同宮也具有消災解厄的功效嗎?

其實並沒有!

回到101大樓(主星)與阻尼器(祿存)的概念，主星與祿存同宮是經過精密的計算，只能抵擋外來一定規模以下的自然現象所造成的威脅(擎羊與陀羅)。

祿存與煞星(或是化忌)同宮，意味著主建築(主星)，遭受內部(同宮)的其他威脅(煞星或是化忌)，例如建築內部結構脆弱、阻尼器的油壓系統故障，或是支撐的鋼索斷裂；這時原本主星與祿存所構築的防禦力便顯不足，也就無法如預期地抵擋鄰宮的威脅。

因此，祿存與化忌同宮便會形成「羊陀夾忌」，祿存與煞星同宮則會形成「羊陀夾煞」，都會造成祿存所在的宮位受到鄰宮煞星挾制，而不如預期中的平順與安穩。

同樣地，祿存與主星同宮，只能用來抵禦擎羊與陀羅的同時挾制；當鄰宮的煞星超過兩顆而形成「三煞夾」或「四煞夾」時，祿存所在的宮位便會陷入無力抗煞的困境，縱使祿存與宮內的主星聯手，也很難有不錯的表現。

紫微斗數中的星曜特質與組合，隱隱然帶有與自然、人生相符的意境。

因為「器小」，能力有限，所以不能對它有著過多的期望，畢竟它是輔助型而非主導型的星曜。

因為「易盈」，容易滿足，所以才能抑制過多的慾望，降低人生的起伏，而達到消災解厄的效果。

而「禍福相倚」與「平衡」則是解讀命理，甚至是解讀人生的重要觀念。

沒有「最好」，只有「適合」；適合之後，才能平衡。

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