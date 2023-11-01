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好難相處！「3大星座」超任性 水瓶不顧別人意見、第一名愛掌控局面

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／canva
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任性，讓人覺得反感且厭惡，有時也讓人不知所措。不知是習慣，還是想引人注意，只是在人際關係中，若過度任性，很難讓人與其相處。以下就是最任性的三星座。

TOP 3：水瓶座

水瓶座是非常善良且關心社會的，很強調平等和公正，會盡可能的幫助社會上需要被幫助的人，並用開放和包容的思維方，來與不同觀點和背景的人合作。

不過水瓶座是很比較不拘泥傳統，不喜歡受到傳統觀念和社會規範的束縛，比較想用自己的方式來做事。他們與常人有不同的思考邏輯，看法與想法往往跟別人都不太一樣，更不會因為他人的反對或懷疑，而改變自己的決定。他們甚至會堅持自己的想法才是對的，為自己的觀點辯護。

水瓶座主要是渴望自由和獨立，不喜歡被限制、被束縛，特別是他們對於權威，會有一種反叛的傾向。他們常展現出一種令人難以預測的性格特質，常有出人意料之外的表現，尤其在追求自己的興趣或人生道路，會不顧身邊人的意見，常讓人感到任性。

TOP 2：牡羊座

牡羊座很有親和力，會展現出隨和的一面，在社交場合上容易與人建立良好關係，而讓人感覺好相處。

牡羊座也是很有自信的一群人，相信自己的能力和見解，這讓人感到過於自負。對於自己堅持的事，不容易妥協，也比較不顧他人的看法。再加上他們的性情比較衝動，對於決策會很快的採取行動，不太願意等待，不容易考慮考到後果。

牡羊座喜歡獨立思考和自己做決策，比較不願意聽他人的建議或意見行事。再加上他們喜歡接受挑戰和面對競爭，具有競爭的心態。他們對於想要的目標，會很堅持，也不容易妥協或改變方向。因為他們渴望勝利和成功，這就容易表現得比較任性。

TOP 1：獅子

獅子座的人通常非常慷慨，願意幫助他人，會分享所擁有的資源和時間，特別是在朋友和家人需要幫助時。

不過獅子座是相當有自信的人，喜歡成為大家關注的焦點。他們喜歡在社交場合中脫穎而出，因為這能增加他們的尊榮感，渴望得到大家的尊重和認可。這會讓他們無法接受被批評與不認同感，而為了維護自己的尊嚴，會表現出強烈抵抗，甚至有任性的行為。

獅子座想要成為領導角色，喜歡掌控局面然後自己做決策，喜歡有權威的感覺。這讓他們對自己的表現有很高的期望，渴望能得到勝利和成功的，所以會堅持自己的目標。當他們受到挑戰或質疑，甚至是失敗的可能時，就會變得比較自我，而不容易接納別人的觀點，這時就顯得較為任性。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

獅子 牡羊座 水瓶座 社交

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