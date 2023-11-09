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神明遶境、拿香拜拜...都是「打開意識許可」！斜槓通靈人：我是你的水管

采實文化／ 文‧王艾如（大寶）
圖為拜拜示意圖。圖片來源/ingimage
圖為拜拜示意圖。圖片來源/ingimage

我聽過一個說法，拿香拜拜、法會、遶境等這些宗教儀式，其實最大的功用是「打開意識許可」，許可什麼呢？允許你自己藉由這個儀式，改變自己的舊想法。

靈性導師賽斯說：「信念創造實相。」當你不相信拜月老有用時，怎麼拜也不會脫單；唯有你相信了，才有可能產生改變。又比如，藥廠實驗新藥時，通常會安排一組實驗組和一組對照組，他們會給實驗組的人吃新藥，而對照組的人則是拿到安慰劑。安慰劑的成分通常是無益也無害，不會有任何功效，但常常盲測下來，總是會有一部份安慰劑組的人，發現自己的狀況真的有所改善。「我相信這可以治癒我，因此我就被治癒了。」到目前為止，這種現象仍然無法用醫學來解釋，只能稱之為「安慰劑效應」。

力量並不在於一顆藥丸、任何物件或宗教儀式裡，它們之所以能影響你，是因為你認可它們，並允許自己在它們面前全然地敞開，並藉此得到改變的力量。

真正能促使你改變的，不是神明或哪位老師，始終是你自己─你的意願，力量無比強大。

因此，老師也好、通靈人也好，他們都是一個標籤，我可以「不接受」這個標籤，也可以「重新定義」這個標籤。現在的我，把通靈人這個標籤定義為「水管」。

《麻瓜通靈日記》。圖／采實文化提供
《麻瓜通靈日記》。圖／采實文化提供

想像在你面前有一根澆花時常用的黃色水管，當我和分多奇連上，祂透由我傳訊的時候，我就是那根水管，我如果沒能完全放鬆，還有很多想要理解跟控制的時候，就像是根被緊緊掐住的水管，有很多訊息在其間流動，讓我不由得亂擺亂動，越是想控制，就越是難以控制；可是，如果我能夠放鬆，把握緊的拳頭鬆開，允許一切發生，訊息就能自然又平穩地流洩出來。

因為想控制、想理解、想要符合邏輯性的證據，所以我面對未知的時候，既恐懼又焦慮；但當我學會鬆開，學會不去聽頭腦的大聲呼叫，漸漸地，我開始聽到來自內在的聲音。

那個聲音在說：「妳要相信自己。」

(本文摘錄自《麻瓜通靈日記：沒有地圖、沒有導遊，跟著大寶、宇宙閨蜜分多奇一起，踏上這場冒險、驚奇、新體驗之旅》，采實出版，未經同意禁止轉載。)

神明 拜拜 遶境 月老

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