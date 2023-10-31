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戀愛一頭熱血型+星座男？O型牡羊只看臉、「這組合」專追朋友追的女生

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為追求女生示意圖。圖片來源/ingimage
圖為追求女生示意圖。圖片來源/ingimage

在愛情的世界裡，不同血型+星座配似乎有著神奇的力量，搜狐網分享「星座與血型決定了這些男人談戀愛的衝動程度，看看你中招了嗎？」，快來看看哪些血型+星座男人，特別容易戀愛一頭熱，有感覺就馬上陷下去，不在乎對方個性，常常到後來才後悔莫及。

O型牡羊男：熱血外貌協會會員

牡羊座的男人天生充滿積極和衝動，如果再加上O型血型的開朗和熱情，平常絕對是「熱血青年」。他們容易被對方外表所吸引，只看見對方的性感美貌，而忽略了內在的個性與特質。然而，隨著時間的推移，他們漸漸認識到，外表並不是維繫一段關係的唯一因素。

AB型金牛男：早熟思想的受害者

AB型血型的金牛座男人是身體早熟、思想晚熟型的代表，他們常常在年少時談起戀愛，然後不知不覺中結了婚。隨著年齡的增長，他們漸漸明白，原來自己的伴侶並不是理想中的那個人。但是既然已經走在一起，他們只能盡量將就著過日子。

B型獅子男：感情動物的脆弱

B型血型獅子座男人是天生的感情動物，容易被愛情沖昏頭。一旦他們墜入愛河，就會將對方視為完美的對象，完全看不見對方缺點。即便旁人多次提醒，也不會有任何作用。然而，隨著時間的推移，激情逐漸消退，生活的平淡會讓他們漸漸認清伴侶的本質，這時才發現自己可能選錯了人。

B型天秤男：隨波逐流的情感

B型血的天秤座男人很怕麻煩也無法做決定，不喜歡費腦筋。當他們看到周圍的人都在追求一個女孩時，他們會覺得對方一定很好，立刻跟風一起追求。他們沒有去考慮這個女孩是否真正適合自己，等到追到手，甚至戀愛結婚後，才漸漸意識到自己沒有做出明智的選擇。

A型雙魚男：心軟易被甜言蜜語蒙蔽

A型雙魚座男人非常心軟，容易被甜言蜜語打動。他們有時會因為自己的善良而進入一段感情，即使他們並不真心喜歡對方。A型血型雙魚男很容易無條件縱容對方，但隨著時間的推移，粉紅泡泡破了之後，他們才開始醒悟，原來對方並不是自己理想中的那個人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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