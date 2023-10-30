本周「血型+生肖」財運TOP5！A型這生肖成「大黑馬」：將大賺一筆

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要細心解答，就能賣出許多商品，有人則選到大黑馬，在短時間內獲得相當高的收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬猴

如果你是經營販售商品的店家，本周有機會生意興隆，財源廣進，尤其是販售家電類或3C產品的店家，這段時間會有很多客人上門詢問產品的相關資訊，可別以為對方只是問問而已，其實客人真的有購買欲望，只要細心解答，就能賣出許多商品，讓自己獲得可觀的收益。

第四名：血型AB型+生肖屬龍

專門從事水電、裝潢、室內設計的人，在這段時間裡將會遇到大客戶前來洽談，對方身價不凡，家產豐厚，想要將豪宅委託給你處理，只是這位客戶的脾氣不太好，也沒什麼耐心，但只要你盡心盡力完成他的要求，後續不只工程款付得爽快，還會推薦給其他朋友，增加你的生意量。

第三名：血型B型+生肖屬羊

演藝工作者常以論件計酬，大多沒有固定收入，但是在本周將會有不錯的發展，如果你是從事歌唱音樂表演者、主持人，或是模特兒，在這段時間裡將會有許多活動展場的邀約，收穫豐厚，但在工作時一定要注意言行舉止，拿出敬業謙虛的態度，未來會有更多的合作機會。

第二名：血型AB型+生肖屬狗

在廠房裡工作的作業員，本周可要有吃苦耐勞的心理準了，工廠可能會接下一筆又一筆的大訂單，讓你沒有休假的加班熬夜，這段時間將會變得非常辛苦，但是長官們會非常體恤員工，只要你肯認真努力，不要抱怨，不要出錯，除了加班費可觀外，還會再多發一筆獎金。

第一名：血型A型+生肖屬牛

如果有在做投資理財的人，本周的感應力特別敏銳，財運相當高漲，能夠在眾多投資項目中，選到大黑馬，在短時間內獲得相當高的收益，讓自己大賺一筆，但是在投資過程中仍然要謹慎小心，必須見好就收，千萬不可因貪念而不斷追加，以免錯過最好的買賣時機點。

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