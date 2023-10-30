本周生肖運勢／馬事業財運超級旺、蛇業績看俏、豬愛情來了

命理專家曼樺老師分析，10/29-11/04生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.馬

本周運勢紅不讓，氣勢驚人，為第一名。忙碌中充滿挑戰與樂趣,時時刻刻有新的人事物會進來你的工作中與你認識交流。

2.蛇、豬

蛇：本週氣勢轉旺,為第二名。業績大漲，努力工作並持續主動出擊，讓你贏得好人緣好業績。

豬：本周運勢終於爬升，同為第二名。剛換了新的領域新的工作，要多觀察熟悉人際關係，以免靠錯邊。

3.鼠

本週好運終於被你等到，為第三名。業務人員有考驗有收穫，就看自己能不能扛的過來。

【財運前三名】

1.馬

本周事業運大旺，強強聯手，名氣互相拉抬，加上網路行銷，一下子就得到預期的回饋，真是高興開心。

2.蛇

本周意外的業務取得，帶來意外的大收入，對於年近尾聲的業績壓力，總算打了一劑強心針，收益滿滿。

3.鼠

本周財運是屬於點滴累積之後的爆發期，終於下手買了心儀已久的房子，繳了頭期款訂金，心中很踏實。

【感情運前三名】

1.豬

愛情運勢不錯，難得夫妻倆重溫感情，三天二夜的溫泉泡湯之旅，真是敞開心來聊人生下半輩子。

2.馬

本周人際關係大躍進，有一種微妙的氣氛正在滋長，有欣賞你的異性主動示好，卻嚇得你小鹿亂撞，不知如何是好。

3.蛇

本周愛情運勢甜蜜，金錢攻勢收買愛人的一週，也讓你的另一半難得滿足長久以來期待的夢想。

3.羊

本周人際關係大躍進，有一種微妙的氣氛正在滋長，有欣賞你的異性主動示好，卻嚇得你小鹿亂撞，不知如何是好。

【健康運前三名】

1.蛇

健康運不錯，瘦身有成。勤於運動的你，本週達成自我目標身體能耐的極限，可喜之事。

2.馬

健康運維持不錯，天氣漸冷，濕氣加重，每天都想吃麻辣火鍋，又擔心上火及熱量，控制體重真的要很自律。

3.豬

本周健康運勢不錯，喜歡晚飯後的公園散步，假日羽毛球場的打球，以及單純的小路勁走都好。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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