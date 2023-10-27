12星座中樂透！射手訂機票、金牛去看房、這星座懷疑人生：整人遊戲?

每次樂透中連槓多期，就會很多人開始試手氣，幻想著天降橫財，自己一不小心中樂透大獎從此變成「好野人」。其實不同星座中了樂透大獎，各自會有不同反應，有些星座會馬上大買特買，有些星座卻懷疑人生，深怕自己在作夢，快看看你是哪種類型。

▎白羊座／買買買 喜歡都買

白羊座會像小孩一樣，看到什麼喜歡就會買什麼，一點也不會手軟，不一定是奢侈品，反正看到喜歡的都買！

▎金牛座／買車買房投資先

金牛座一定往很踏實的方向，雖然中樂透但還是買一些實際的，還需要時間好好考慮。

▎雙子座／大方買禮物送人

雙子座平時就很友善，相識滿天下，想不到連發橫財還是想著別人，還是想要好好去分享。

▎巨蟹座／先和家人吃頓大餐

巨蟹肯定是第一時間與家人分享喜悅，但謹慎的個性還是會保守的使用，先吃一頓再說，其他都不要說。

▎獅子座／想要的名牌全包了

獅子愛炫愛裝的個性，一中樂透恨不得全世界都知道，都為他鼓掌，買名牌就是公諸於世的最好方法。

圖為大買特買示意圖。圖片來源/ingimage

▎處女座／先睡一覺冷靜一下

處女座的方式是先清醒一下自己，先冷靜一下，搞不好只是一場誤會，還是睡醒再說。

▎天秤座／太好了 再買張彩券

天秤座不算特別有偏財運，而且要去買樂透也許也是一時心血來潮，當發現自己中樂透第一反應可能在想要不要再買一次。

▎天蠍座／是我嗎？還是整人遊戲

天生疑心病的天蠍，連中獎都要想幾次，都要查東查西，多方驗證是否真的發橫財。

▎射手座／馬上訂機票出發囉

隨時想要出走的射手，第一反應當然是離開這鬼地方，去哪裡？不管，反正馬上出走。

▎魔羯座／低調低調再低調

你不會發現魔羯會有什麼反應，也許冷靜到領獎了，身邊還是一個人都不會察覺，自己也是花得低調。

▎水瓶座／拿來當創業基金

水瓶滿腦子主意，當突然發橫財，第一時間當然把自己那些天馬行空的主意變成事實。

▎雙魚座／想很久還是不知道要幹嘛

想了又想，夢了又夢，可能過了很久都無法真的踏出第一步去使用這筆橫財。

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